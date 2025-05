Inserita in Salute il 22/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA A.N.A.S PUGLIA- SALVARE LA VENA SAFENA E’ UN ARTE.. Domani , Venerdì 23 maggio alle ore 17:00, presso la Pinacoteca Corrado Giaquinto ex Palazzo della Provincia di Bari in via Spalato 19 ( Bari) al 4° piano si terrà un convegno sull’importanza delle vene, in particolare sarà soggetto di argomento la vena Safena nei soggetti con varici .



Saranno presenti Prof. Claude Franceschi inventore del metodo C.H.I.V.A. Antonino Di Gioia e Giuseppe Di Gioia, presidente e segretario A.I.I.F.Em



NON MANCARE !!



INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE.

Prenota al 3277586556