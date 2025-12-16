    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Cronaca il 16/12/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Mercato immobiliare: TEKCE amplia la propria presenza globale con i nuovi programmi Partner e Affiliate

Mercato

I nuovi Programmi Partner e Affiliate di TEKCE offrono ai professionisti del settore immobiliare e ai content creator una visibilità in tempo reale tramite CRM, accesso in white-label a oltre 7.000 annunci verificati e un flusso di lavoro trasparente e tracciabile per le vendite internazionali.

Malaga, Spagna — TEKCE Real Estate ha annunciato l’ampliamento del proprio Programma Partner e il lancio di un nuovo Programma Affiliate, con lo scopo di rendere le vendite immobiliari transfrontaliere più trasparenti e vantaggiose per entrambe le parti.

I programmi operano sulla piattaforma MyTEKCE e su una versione white-label dell’app TEKCE, offrendo a partner e affiliati un tracciamento in tempo reale, esperienze cliente con branding personalizzato e accesso al portfolio TEKCE di oltre 7.000 immobili disponibili in Spagna, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Cipro del Nord.

Il settore immobiliare è un business basato sulla fiducia. Abbiamo costruito il nostro modello affinché ogni parte coinvolta possa vedere chiaramente cosa accade, quando e perché”, ha dichiarato Özkan Tekçe, COO di TEKCE Real Estate. “Attraverso MyTEKCE e il nostro ecosistema di partner, non ci si limita a collaborare con TEKCE: si lavora in modo trasparente all’interno del nostro sistema, con il proprio brand, i propri clienti e una piena visibilità del processo, dalla prima richiesta fino al pagamento delle commissioni. Ogni difficoltà che abbiamo affrontato in passato come partner è diventata un mattone nella costruzione di questo sistema. Abbiamo progettato questo programma affinché i nostri partner non debbano mai più incontrare quegli stessi ostacoli”.

Portata globale e controllo locale

Progettato per agenzie immobiliari e consulenti indipendenti, il Partner Program di TEKCE permette a un agente di Dubai che assiste un acquirente per la Spagna, o a un consulente di Stoccolma che segue un cliente per la Turchia, di lavorare all’interno dell’infrastruttura e dell’inventario TEKCE mantenendo però la piena titolarità del rapporto con il proprio cliente.

MyTEKCE è una piattaforma internazionale di partnership immobiliare all’avanguardia, sviluppata da TEKCE. Consente agli utenti di registrare, monitorare e gestire i clienti in modo trasparente e in tempo reale. I partner vengono integrati nella piattaforma MyTEKCE, dove possono seguire lo stato dei clienti nel CRM di TEKCE, le preferenze degli acquirenti, i registri delle comunicazioni, le visite agli immobili, la fase dell’offerta, il prezzo di vendita e lo stato delle commissioni, riducendo l’incertezza ed eliminando ogni timore di comunicazioni parallele.

L’App TEKCE è disponibile come soluzione white-label, così i partner possono presentare migliaia di annunci con la propria identità di brand (logo, elementi visivi, link di contatto) sfruttando allo stesso tempo il portfolio internazionale di TEKCE, verificato e aggiornato quotidianamente. Questo unisce la capacità operativa tipica delle grandi aziende a una personalizzazione locale.
Il lavoro svolto ogni giorno da centinaia di membri del team TEKCE confluisce infine verso i nostri partner, offrendo loro tutta la forza della nostra competenza collettiva.

Un modello win-win per un pubblico più ampio

Il Programma Affiliate di TEKCE si estende oltre i professionisti del settore immobiliare, includendo ex acquirenti e venditori, agenzie di viaggio, influencer, blogger, YouTuber, esperti SEO, digital marketer e altri creator con community attive.
Una volta iscritti, gli affiliati generano link unici tramite MyTEKCE, collegano il proprio pubblico agli annunci TEKCE e guadagnano un compenso per le transazioni verificate, senza dover diventare agenti immobiliari.
Il modello è progettato come un sistema trasparente e vantaggioso per tutte le parti coinvolte.

Inventario verificato e presenza internazionale

TEKCE opera con 20 uffici in 5 Paesi, includendo sedi in Spagna (Alicante, Barcellona, Málaga), Turchia (Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, Istanbul, Izmir, Mersin, Trabzon, Yalova), Emirati Arabi Uniti (Dubai), Cipro del Nord (Kyrenia) e Svezia (Stoccolma).
Questa presenza capillare offre a partner e affiliati un portafoglio affidabile e competenze locali fondamentali per assistere clienti transfrontalieri.

Le partnership devono essere misurabili”, ha aggiunto Özkan Tekçe. “Il nostro modello basato sul CRM mostra ogni passaggio, così partner e affiliati possono costruire attività durature sulla trasparenza. Per supportare questi processi, abbiamo istituito un team dedicato al Partner Management. Tutte le parti coinvolte possono ora gestire il proprio flusso di lavoro in modo molto più semplice ed efficiente, grazie all’assistenza di rappresentanti assegnati specificamente a loro. Le nostre reti di partner e affiliati oggi si estendono in oltre 100 Paesi, sostenendo una missione comune: creare un settore immobiliare trasparente, tecnologico e centrato sulle persone”.

Scopri di più su TEKCE Real Estate

TEKCE è una società immobiliare globale con 20 uffici in 5 Paesi. Con un approccio digital-first, team locali multilingue e un ecosistema CRM proprietario, TEKCE offre un’esperienza trasparente e basata sui dati per acquirenti, venditori, partner e affiliati.
MyTEKCE e l’App TEKCE garantiscono visibilità completa end-to-end e branding in white-label, rendendo possibili collaborazioni affidabili su scala internazionale.

Per maggiori informazioni:
tekce.com/corporate/partnership
tekce.com/corporate/affiliate-program

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

AUGURI DI BUONE FESTE DALLA PRESIDENZA A.N.A.S NAZIONALE

Leggi tutto

Rafforzare i legami promuovendo arte e territorio
Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Menfi, organizza “Insieme per l’Inclusione” un progetto multidisciplinare rivolto ...
Leggi tutto
Mostra di Arte Sacra a Balestrate: inaugurazione riuscita e grande partecipazione
L’Associazione Civica Balestratese ODV, insieme al Club Sempre Giovani, ha inaugurato con successo la Mostra di Arte Sacra allestita in Via Pompeo Van...
Leggi tutto
Volontariato e Istituzioni in Piemonte: insieme protagonisti del domani
Torino, 5 dicembre 2025 – Grattacielo della Regione Piemonte

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il Gra...
Leggi tutto
Arriva in libreria il nuovo saggio di Vincenzo Di Michele: Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce

Il libro che riapre il caso di uno degli episodi più celebri e meno discussi della storia italiana

Roma, 02/12/2025 – Arriva in librer...
Leggi tutto
Onlayer ottiene 8,2 milioni di dollari per espandere la piattaforma di gestione del rischio dei merchant a livello internazionale
Onlayer, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore finanziario, ha raccolto 8,2 milioni di dollari. Grazie al nuovo ...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web