Inserita in Salute il 02/10/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA “Dall’ombra alla luce: riconoscere l’ADHD e scoprire come conviverci” “Dall’ombra alla luce: riconoscere l’ADHD e scoprire come conviverci” è il convegno organizzato da AIFA APS, Associazione Italiana Famiglie ADHD, con il contributo di rappresentanti istituzionali, di membri dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Castelvetrano, di specialisti dei Centri per l’ADHD delle ASP della Sicilia, di istituzioni scolastiche, di esperti nazionali ed internazionali, con le testimonianze di persone adulte con diagnosi di ADHD, di genitori e di docenti, ha l’obiettivo di sensibilizzare la società, di far conoscere e diffondere la consapevolezza sul Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività in tutte le sue forme e caratteristiche legate all’età e al genere.

“L’evento si inserisce nell’attività di AIFA APS in Sicilia – afferma Patrizia Stacconi, presidente dell’Associazione Italiana Famiglie ADHD - regione dove 4 province (Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) sono sprovviste di unità di sanità pubblica autorizzate per il trattamento farmacologico specifico per l’ADHD in età evolutiva ed adulta. Inoltre, le 2 province più popolose, Palermo e Catania, sono sprovviste di unità di sanità pubblica per il trattamento farmacologico specifico per l’ADHD in età adulta. Ciò significa inaccessibilità alla diagnosi e alla presa in carico terapeutica in ambito del servizio sanitario nazionale per la grandissima maggioranza delle persone. E ancora oggi una rilevante migrazione in Centri per l’ADHD fuori regione per tanti adulti e famiglie con minori. Il 25 giugno 2025 AIFA APS è stata audita presso l’Assemblea Regionale Siciliana dalla VI Commissione Salute Servizi Sociali e Sanitari per esporre le problematiche che le persone adulte e le famiglie dei minori si trovano ad affrontare in ambito di ADHD in Sicilia ed ha richiesto l’istituzione di un Tavolo tecnico per la redazione di Linee di indirizzo regionali volte a garantire prossimità e omogeneità di accesso ai servizi, diagnosi e trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività per minori ed adulti in tutto il territorio della Sicilia seguendo l’esempio di altre regioni tra cui la Regione Lazio con la DGR 292/2025 ”.

Il convegno a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria compilando il modulo al link: https://forms.gle/wcR1SUkD7zppf4XK9 si svolge durante il Raduno nazionale 2026 di AIFA APS, è rivolto a familiari e adulti con ADHD, studenti, insegnanti di ogni ordine e grado, psicologi/psicoterapeuti, pediatri, psichiatri/neuropsichiatri, figure educative in tutti gli ambiti della vita sociale, istruzione, formazione, università, sporte e a chiunque sia interessato al tema ADHD.

La giornata si inserisce nel programma creato da ADHD Europe, già dal 2010, per promuovere la sensibilizzazione sul Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e Ottobre è il mese della Consapevolezza sull’ADHD https://www.adhdawarenessmonth.org/.



Dall’ombra alla luce: riconoscere l’ADHD... | Associazione AIFA





AIFA APS, Associazione Italiana Famiglie ADHD, nata nel 2002, è composta da familiari e persone con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività con lo scopo di dare sostegno, ad adulti e minori, e di divulgare informazione evidence based sull’ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).



Nel 2022 l’Associazione Italiana Famiglie ADHD diventa Associazione di Promozione Sociale, entra nel RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Rep. n.37859) e acquisisce personalità giuridica.



AIFA APS promuove in tutto il territorio nazionale numerose attività tra cui quella cardine è di dare supporto alle famiglie attraverso una help-line telefonica di ascolto e di informazione garantita a livello territoriale dalla rete di Referenti www.associazioneaifa.it/i-referenti-regionali-e-provinciali-aifa-aps/. Inoltre, AIFA APS favorisce l’attivazione di percorsi di appropriata presa in carico terapeutica nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale delle persone con ADHD e la corretta divulgazione in tema di ADHD e disturbi ad esso correlati. AIFA APS realizza anche: Parent Training, formazione per i genitori; Teacher Training formazione per gli insegnanti; seminari informativi; convegni; sportelli di ascolto e gruppi di auto mutuo aiuto.



Dal 2008 AIFA APS fa parte di ADHD Europe www.adhdeurope.eu e del CNAMC, Coordinamento Nazionale Malati Cronici di Cittadinanza Attiva e dal 2025 della World Federation of ADHD World Federation of ADHD - ADHD Federation.



L´ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, acronimo inglese del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, è inserito nel DSM-5 del 2013, Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, tra i Disturbi del Neurosviluppo con una prevalenza di ADHD circa nel 5% dei bambini e circa nel 2,5% degli adulti.



ADHD/STIME DI PREVALENZA (CASI ATTESI) IN ITALIA, IN SICILIA, comprese tutte le province



(Elaborazioni di AIFA APS ottenute utilizzando i dati della popolazione al 1 gennaio 2025 sul sito ISTAT e la prevalenza di ADHD, in età evolutiva e adulta, indicata nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, quinta edizione (DSM-5-2013).







In Italia, la stima è di circa 1.265.000 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 317.000 minori tra i 6 ed i 17 anni con ADHD e circa 948.000 adulti tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa) con ADHD.



In Sicilia, la stima è di circa 104.000 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 27.000 minori 6-17 anni con ADHD e circa 77.000 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa).



Nel territorio della province di: Palermo la stima è di circa 26.100 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 7.000 minori 6-17 anni con ADHD e circa 19.100 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Agrigento la stima è di circa 8.750 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 2.200 minori 6-17 anni con ADHD e circa 6.550 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Caltanissetta la stima è di circa 5.370 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 1.370 minori 6-17 anni con ADHD e circa 4000 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Catania la stima è di circa 23.630 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 6380 minori 6-17 anni con ADHD e circa 17250 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Enna la stima è di circa 3.230 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 780 minori 6-17 anni con ADHD e circa 2.450 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Messina la stima è di circa 12.660 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 3.060 minori 6-17 anni con ADHD e circa 9.600 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Ragusa la stima è di circa 7100 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 1870 minori 6-17 anni con ADHD e circa 5.230 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Siracusa la stima è di circa 8.300 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 2.100 minori 6-17 anni con ADHD e circa 6.200 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa); Trapani la stima è di circa 8.800 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 2.200 minori 6-17 anni con ADHD e circa 6.600 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa).







PROGRAMMA



Prima sessione. Moderatore: Renata Rizzo



9.00 Presentazione del convegno da parte della Presidente AIFA APS Patrizia Stacconi e della Vicepresidente AIFA APS Monica Conversano; Saluti istituzionali: Rosalia Ventimiglia, Assessore Comune di Castelvetrano (TP), Carlo Gilistro, Membro dell’Assemblea Regionale Siciliana



9.30 ADHD: chi non lo conosce lo evita - Giancarlo Costanza;



10.00 ADHD: diagnosi e traiettorie evolutive - Anna Tobia;



10.20 Gli interventi non farmacologici con i bambini e con gli adulti - Rosalia Rinaldi;



10.50 - Coffee break 11.20 Sindrome di Tourette ed ADHD una frequente comorbilità - Renata Rizzo;



11.40 Rischio di suicidio in presenza di Disturbi del neurosviluppo - Antonella Gagliano;



12.10 Dalle radici alle ali - Anna Maria Malgioglio;



12.20 Art. 32 della Costituzione Italiana: Le radici della scelta in assistenza sanitaria - Giacomo Scalzo;



12.35 Discussione sulle domande selezionate 13.00 Pausa pranzo.



Seconda sessione. Moderatore: Daniele La Barbera;



14.30 Situazione adulti con ADHD in Italia - Patrizia Stacconi;



14.50 Testimonianze genitori: Maria Alessandra Graziano, Concetta Debra Galvagno;



15.10 Testimonianza docente scuola superiore Loredana Lo Nero;



15.20 Testimonianza docente conservatorio di musica Paola Ivana Dato (da remoto);



15.30 ADHD nell´ età adulta e comorbilità psichiatriche: riconoscere, comprendere, trattare - Pietro Massimiliano Virgilio;



15.50 Working together - Head, Hart and Hormones in ADHD - Dora Wynchank, Olanda (registrato);



16.10 Nuove frontiere nella farmacoterapia dell’ADHD: il ruolo delle comorbilità e delle differenze di genere - Maria Grazia Figura;



16.40 Testimonianze di adulti con diagnosi di ADHD - Katia Spina e Maurizio Gaziano;



17.00 Piattaforma online per le decisioni condivise sul trattamento dell’ADHD tra pazienti, genitori e clinici - Samuele Cortese, Inghilterra (da remoto);



17.20 Il Coaching ADHD in Italia: prime esperienze e casi concreti - Maria Gabriella La Porta; 17.40 Quando il sintomo è reato: la sfida di curare chi infrange la legge - Maria Gorlani;



18.00 Discussione sulle domande selezionate 18.20 Conclusioni Daniele La Barbera, Patrizia Stacconi, Monica Conversano







Relatori e Moderatori:



· Monica Conversano - Vicepresidente AIFA APS, membro del Consiglio Direttivo di ADHD Europe;



· Samuele Cortese - Professore ordinario di Psichiatria Infantile, Università di Southampton e di Neuropsichiatria Infantile, Università di Bari;



· Giancarlo Costanza - Neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza Catania, Coordinatore Gruppo SINPIA ADHD e Rete ADHD Sicilia;



· Paola Ivana Dato - Docente Conservatorio di musica e Delegato del Direttore per le Disabilità e DSA presso il Conservatorio “A. Scontrino ” di Trapani Concetta;



· Debra Galvagno - referente AIFA APS Catania;



· Maria Grazia Figura - Neuropsichiatra Infantile Responsabile del Programma NEUROLIFE (ADHD e i Disturbi del Neurosviluppo in prospettiva life span) - Associazione Oasi Maria SS. ONLUS, Troina (EN);



· Antonella Gagliano - Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi di Enna “Kore”;



· Maurizio Gaziano - adulto con diagnosi ADHD – Palermo;



· Carlo Gilistro - Onorevole, Membro dell’Assemblea Regionale Siciliana, Pediatra, Allergologo; Maria Gorlani - Vicepresidente Associazione Famiglie in Rete Odv ets;



· Maria Alessandra Graziano - referente AIFA APS Palermo;



· Daniele La Barbera - Professore Ordinario di Psichiatria Università di Palermo;



· Maria Gabriella La Porta - Co-fondatrice e docente di ADHD LIFE COACH ITALIA Società Benefit;



· Loredana Lo Nero - Docente Scuola Secondaria di Secondo Grado, referente Palermo di AIFA APS;



· Anna Maria Malgioglio - Docente Scuola Primaria Psicologa esperta in Neuropsicopatologia dell’Apprendimento, Catania;



· Rosalia Rinaldi - Dirigente Psicologa presso l’ASP di Trapani, Centro Regionale per l’ADHD minori e adulti;



· Renata Rizzo - Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi di Catania, Direttore UOC NPI Policlinico Universitario Catania;



· Giacomo Scalzo - Onorevole, Membro dell’Assemblea Regionale Siciliana;



· Katia Spina - Referente Caltanissetta di AIFA APS;



· Patrizia Stacconi - Presidente AIFA APS;



· Anna Tobia - Neuropsichiatra Infantile presso l’ASP di Trapani, Centro Regionale per l’ADHD minori;



· Rosalia Ventimiglia - Assessore Comune di Castelvetrano (TP);



· Pietro Massimiliano Virgilio - Referente Psichiatra ambulatorio ADHD adulti presso il CSM di Trapani;



· Dora Wynchank - Psychiatrist, Researcher, ADHD in Adults, PsyQ, The Hague, Netherlands.

