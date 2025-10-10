|
|
|
Inserita in Cronaca il 10/10/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Palermo ospita la presentazione del libro “Equilibrio Perfetto”: un manuale per conciliare lavoro e famiglia
Si terrà lunedì 13 ottobre alle ore 18.00, presso la Casena dei Colli in via Villa Rosato 20/22, la presentazione del libro “Equilibrio Perfetto – Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia”, a cura dell’A.N.A.S. Nazionale (Associazione Nazionale di Azione Sociale).
Il volume si propone come uno strumento pratico per supportare le donne nel difficile compito di equilibrare carriera professionale, vita familiare e benessere personale. Un tema quanto mai attuale, che tocca da vicino la vita quotidiana di milioni di lavoratrici italiane.
L’incontro sarà moderato dal Dott. Gianluca Cangemi e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali:
• Dott.ssa Nuccia Albano, Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
• Dott.ssa Mimma Calabrò, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo
• Dott.ssa Alessandra Giannola, Presidente di A.N.A.S. Nazionale
L’evento è finanziato dalla Regione Siciliana, tramite l’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito del progetto di conciliazione vita-lavoro promosso da A.N.A.S. Nazionale.
La presentazione rappresenta un´importante occasione per riflettere sulle sfide della parità di genere nel mondo del lavoro e sull’urgenza di politiche concrete per il benessere delle famiglie italiane.
|
“Dall’ombra alla luce: riconoscere l’ADHD e scoprire come conviverci”
“Dall’ombra alla luce: riconoscere l’ADHD e scoprire come conviverci” è il convegno organizzato da AIFA APS, Associazione Italiana Famiglie AD...
Leggi tutto
|
|
MEDAGLIA D’ORO STELLATA ALL’I.C. LOMBARDO RADICE-PAPPALARDO PER IL X CONCORSO NAZIONALE “LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO”
Quest’anno, la medaglia d’oro assegnata dalla Fondazione Napolinovantanove all’I.C. Lombardo Radice -Pappalardo diventa una vera e propria mostrina pe...
Leggi tutto
|
|
Il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi ha ospitato presso il Palazzo Municipale Giusy Barraco, orgoglio sportivo della comunità petrosilena
ieri mattina il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, insieme al Presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, ha avuto il piacere di ospitare p...
Leggi tutto
|
|
L’Interact Club Marsala a scuola di leadership
Sabato 20 settembre, presso il Circolo Canottieri di Marsala, si è tenuto l’incontro “La Leadership nella tua vita” con il Tenente Colonnello p...
Leggi tutto
|
|
TRAPANI: NASCE LA PRIMA "SCUOLA GENITORI" CON ESPERTI NAZIONALI Sei incontri per supportare le famiglie nell´educazione dei figli
Come crescere figli equilibrati nell´era dei social media? Come gestire capricci e crisi adolescenziali senza perdere la pazienza? Domande che ogni ge...
Leggi tutto
|
|
Una casa per ricominciare: Badia Grande accompagna i beneficiari Sai verso l´autonomia
"Verso casa": non è solo uno slogan, ma il nome del progetto concreto della Cooperativa Sociale Badia Grande per aiutare i beneficiari dei cent...
Leggi tutto
|
|
|
|
|