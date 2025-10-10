    
Inserita in Cronaca il 10/10/2025

Palermo ospita la presentazione del libro “Equilibrio Perfetto”: un manuale per conciliare lavoro e famiglia

Palermo
Si terrà lunedì 13 ottobre alle ore 18.00, presso la Casena dei Colli in via Villa Rosato 20/22, la presentazione del libro “Equilibrio Perfetto – Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia”, a cura dell’A.N.A.S. Nazionale (Associazione Nazionale di Azione Sociale).

Il volume si propone come uno strumento pratico per supportare le donne nel difficile compito di equilibrare carriera professionale, vita familiare e benessere personale. Un tema quanto mai attuale, che tocca da vicino la vita quotidiana di milioni di lavoratrici italiane.

L’incontro sarà moderato dal Dott. Gianluca Cangemi e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali:
• Dott.ssa Nuccia Albano, Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
• Dott.ssa Mimma Calabrò, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo
• Dott.ssa Alessandra Giannola, Presidente di A.N.A.S. Nazionale

L’evento è finanziato dalla Regione Siciliana, tramite l’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito del progetto di conciliazione vita-lavoro promosso da A.N.A.S. Nazionale.

La presentazione rappresenta un´importante occasione per riflettere sulle sfide della parità di genere nel mondo del lavoro e sull’urgenza di politiche concrete per il benessere delle famiglie italiane.

