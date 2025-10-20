    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Cultura il 20/10/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Ritorna il Festival Letterario “Contaminazioni”: quattro giorni di incontri e dialoghi a Castellammare del Golfo Dal 23 al 26 ottobre, alle ore 18, nella sala degli stemmi del castello arabo normanno

Ritorna
itorna l’appuntamento con il festival letterario Contaminazioni, dal 23 al 26 ottobre a Castellammare del Golfo.

Quattro appuntamenti, tutti alle ore 18, nel castello arabo normanno, per la quattro giorni letteraria patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo organizzata dal Circolo Metropolis e Bibliotp.

Il Programma: inaugurazione con Luigi Ballerini e il laboratorio creativo

Quest’anno il Festival, giunto alla dodicesima edizione, inizia con un incontro d’eccezione, quello con lo scrittore, psicanalista e formatore, Luigi Ballerini.

Con lui dialogherà Rossella Barbara a partire dalle riflessioni sul libro “Blocco 5” -oggetto del laboratorio di pittura espressiva per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado Pascoli e Pitrè di Castellammare del Golfo- guidato da Adriana La Porta e svoltosi il 18 ottobre nella “Fattoria Sociale Martina e Sara” di Bruca.

Omaggio a Stefano Benni con un reading musicale

Venerdì 24 ottobre il reading “Blues per un Lupo che se n’è andato”. Una selezione di brani a cura del gruppo lettura Contaminazioni con le musiche di Tommaso Miranda e Domenico Sabella, dedicata al grande scrittore Stefano Benni, recentemente scomparso.

Dario Ferrari e il ritratto dell’università italiana

Sabato 25 ottobre la presentazione del libro “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari, vincitore del Premio Flaiano per la narrativa, del premio Mastercard ed eletto libro dell’anno dalla trasmissione di Radio3, Fahrenheit. Un ritratto ironico e amaro dell’università italiana, con la suspense di un romanzo crime. Ne parleranno con l’autore, Gaetano Stellino e Maria Angela Galante.

Luca Briasco e Hollywood: un dialogo su “Il Grande Gatsby”

Infine, chiuderà il festival, come ormai tradizione da 5 anni, il grande americanista Luca Briasco, che insieme a Lucrezia Bariselli, giovane artista visuale e studiosa di cinema, ci parlerà del rapporto controverso tra Hollywood e gli scrittori americani a partire dal romanzo cult “Il Grande Gatsby” di F.S. Fitzgerald, di cui ricorre quest’anno il centesimo anniversario della pubblicazione.

“Trame Narrative”: un progetto di rete per promuovere la lettura

Il festival letterario “Contaminazioni” apre quest´anno il ciclo di iniziative del progetto di rete “Trame Narrative”, vincitore del bando “Città che legge 2024” che, oltre alla partecipazione di otto comuni tra cui Castellammare del Golfo e Salemi (comune capofila), vede anche quella dell’associazione Circolo Metropolis, insieme a più di venti soggetti pubblici e privati.

Il progetto, nato dall’iniziativa della Rete BiblioTP e realizzato nell´ambito del finanziamento del Centro per il libro e la lettura, ha come obiettivo principale quello di promuovere l’interesse per la lettura e rivitalizzare il ruolo delle biblioteche

All’interno del progetto l’associazione Metropolis promuove una serie di incontri, approfondimenti tematici e letture ad alta voce a partire proprio dal festival letterario Contaminazioni.

Le iniziative di promozione della lettura da parte dell’associazione “Circolo Metropolis” continueranno nei mesi di novembre e dicembre, con incontri e letture ad alta voce,
nella biblioteca comunale Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta”.

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

“Facing Abuse 4.0”: medici e psicologi insieme per riconoscere e contrastare gli abusi sui minori
Si è svolto giorno 11 ottobre 2025 presso la sede dell’Ordine dei Medici di Trapani, l’incontro formativo “Facing Abuse 4.0 – Saper riconoscere...
Leggi tutto
Grande successo per la presentazione a Palermo del libro “Equilibrio Perfetto”
Palermo, 13 ottobre 2025 — Si è svolta ieri, con ampia partecipazione e apprezzamento del pubblico, la presentazione del libro Equilibrio Perfe...
Leggi tutto
Badia Grande: “Differenziamo Insieme”, un progetto di ecologia solidale che integra e coinvolge
La Cooperativa Sociale Badia Grande lancia un modello di accoglienza che unisce inclusione sociale e impegno ambientale. Il progetto “Differenziamo in...
Leggi tutto
Tragedia a Castel d’Azzano: tre carabinieri morti durante uno sgombero. Arrestati tre fratelli. Si indaga per omicidio premeditato e possibile strage
Una giornata che resterà nella memoria collettiva per dolore e interrogativi. In un casolare rurale del comune veronese, durante un’operazione ...
Leggi tutto
CFE 2026, la fiera internazionale dei tappeti e delle pavimentazioni di Istanbul cresce la portata globale con numeri da record
Istanbul— L’International Carpet &amp; Flooring Expo (ICFE) si amplia con un undicesimo padiglione per risp...
Leggi tutto
Noleggio a lungo termine in crescita, Yoyomove detta il ritmo in Europa
Yoyomove si conferma protagonista assoluto della trasformazione del settore del noleggio a lungo termine. L’azienda...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web