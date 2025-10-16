Inserita in Cronaca il 16/10/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Grande successo per la presentazione a Palermo del libro “Equilibrio Perfetto”



Il tema del libro è quanto mai attuale: offrire strumenti pratici e riflessioni per aiutare le persone — in particolare le donne che affrontano il duplice ruolo di lavoro e famiglia — a costruire un equilibrio sostenibile fra impegni professionali e vita privata.

La serata è stata moderata dal dott. Gianluca Cangemi, che ha guidato il dibattito con equilibrio fra interventi tecnici e testimonianze personali. Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo sociale, i quali hanno condiviso l’urgenza di politiche pubbliche realmente orientate a sostenere il cittadino nel difficile equilibrio tra vita privata e impegni professionali.



Durante l’evento, è stato dato spazio anche alle domande dal pubblico: richieste di chiarimenti, riflessioni sul vissuto quotidiano, spunti per replicare buone pratiche a livello locale.

L’evento si può definire un successo su diversi fronti:

• Partecipazione attiva e coinvolgimento emotivo del pubblico

• Qualità e concretezza degli interventi

• Equilibrio fra contributi istituzionali e interazione con i presenti

In chiusura, è emerso un senso di fiducia e una spinta collettiva a far sì che “equilibrio” non resti una parola astratta, ma diventi pratica quotidiana. Si è parlato di reti territoriali, supporti concreti e nuove iniziative da poter replicare in altri comuni della Sicilia e oltre.



La presentazione di “Equilibrio Perfetto” non è stata soltanto un momento culturale, ma un punto di partenza per una comunità che vuole prendersi cura delle persone. Con risultati ben oltre le aspettative, l’evento ha lasciato un segno e una promessa: continuare il dialogo, mettere in pratica i consigli del volume e costruire politiche che rendano più sostenibile la vita di molte famiglie.



