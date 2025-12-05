Inserita in Cronaca il 05/12/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Volontariato e Istituzioni in Piemonte: insieme protagonisti del domani Torino, 5 dicembre 2025 – Grattacielo della Regione Piemonte In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il Grattacielo della Regione Piemonte ha ospitato l’evento “Volontariato e Istituzioni in Piemonte: insieme protagonisti del domani”, una giornata dedicata al ruolo centrale che migliaia di volontari svolgono quotidianamente sul territorio. Per l´occasione il presidente Piemonte ha rimarcato il ruolo decisivo dei volontari, definendoli una risorsa imprescindibile per il funzionamento e la crescita del terzo settore. Una tavola rotonda per tracciare il futuro del volontariato Il momento centrale dell’evento è stata la tavola rotonda “Mission e vision del volontariato piemontese”, che ha riunito rappresentanti istituzionali e presidenti delle principali realtà associative regionali. Sono intervenuti: Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Adriano Leli, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ZERO Piemonte, Vittorio Ferrero, Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana, Vincenzo Sciortino, Presidente Regionale ANPAS, Antonio Dal Torrione, Presidente Regionale Misericordie, Carlo Natale Procopio, Presidente Regionale ANAS. La moderazione è stata affidata al giornalista Angelo Conti, che ha guidato il dialogo evidenziando le sfide e le opportunità che attendono il mondo del volontariato nei prossimi anni. Collaborazione, formazione e innovazione: le priorità Durante il confronto, i relatori hanno sottolineato l’importanza di potenziare la collaborazione tra istituzioni e associazioni, rafforzare i percorsi di formazione dei volontari e promuovere strumenti innovativi per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio. È emersa una visione condivisa: il volontariato piemontese è un pilastro fondamentale della comunità e, con il supporto delle istituzioni, può diventare sempre più protagonista nell’affrontare nuove sfide sociali, sanitarie e ambientali. Un riconoscimento al valore delle persone L’evento ha voluto celebrare soprattutto le persone – donne e uomini – che con dedizione e spirito di servizio investono il loro tempo per il bene comune.

