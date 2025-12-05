    
Inserita in Cronaca il 05/12/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Volontariato e Istituzioni in Piemonte: insieme protagonisti del domani

Volontariato

Torino, 5 dicembre 2025 – Grattacielo della Regione Piemonte

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, il Grattacielo della Regione Piemonte ha ospitato l’evento “Volontariato e Istituzioni in Piemonte: insieme protagonisti del domani”, una giornata dedicata al ruolo centrale che migliaia di volontari svolgono quotidianamente sul territorio. Per l´occasione il presidente Piemonte ha rimarcato il ruolo decisivo dei volontari, definendoli una risorsa imprescindibile per il funzionamento e la crescita del terzo settore.

Una tavola rotonda per tracciare il futuro del volontariato

Il momento centrale dell’evento è stata la tavola rotonda “Mission e vision del volontariato piemontese”, che ha riunito rappresentanti istituzionali e presidenti delle principali realtà associative regionali.

Sono intervenuti: Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Adriano Leli, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ZERO Piemonte, Vittorio Ferrero, Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana, Vincenzo Sciortino, Presidente Regionale ANPAS,  Antonio Dal Torrione, Presidente Regionale Misericordie,  Carlo Natale Procopio, Presidente Regionale ANAS.

La moderazione è stata affidata al giornalista Angelo Conti, che ha guidato il dialogo evidenziando le sfide e le opportunità che attendono il mondo del volontariato nei prossimi anni.

Collaborazione, formazione e innovazione: le priorità

Durante il confronto, i relatori hanno sottolineato l’importanza di potenziare la collaborazione tra istituzioni e associazioni, rafforzare i percorsi di formazione dei volontari e promuovere strumenti innovativi per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio.

È emersa una visione condivisa: il volontariato piemontese è un pilastro fondamentale della comunità e, con il supporto delle istituzioni, può diventare sempre più protagonista nell’affrontare nuove sfide sociali, sanitarie e ambientali.

Un riconoscimento al valore delle persone

L’evento ha voluto celebrare soprattutto le persone – donne e uomini – che con dedizione e spirito di servizio investono il loro tempo per il bene comune.

Ultimi commenti inseriti
Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

