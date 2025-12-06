Inserita in Cronaca il 09/12/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Mostra di Arte Sacra a Balestrate: inaugurazione riuscita e grande partecipazione L’Associazione Civica Balestratese ODV, insieme al Club Sempre Giovani, ha inaugurato con successo la Mostra di Arte Sacra allestita in Via Pompeo Vannucci n. 41. L’evento, aperto ufficialmente il 7 dicembre alle ore 18:30, ha già vissuto la sua prima giornata, registrando un’ottima partecipazione e un forte interesse da parte della comunità.



La mostra resterà aperta dal 7 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno, dalle 16:30 alle 19:30, con ingresso libero. Un’occasione che offre ai visitatori la possibilità di immergersi in un percorso espositivo fatto di simboli religiosi, opere sacre e atmosfere suggestive legate alla tradizione del territorio.



Un avvio promettente



Il primo giorno dell’esposizione ha visto un afflusso significativo di cittadini, appassionati e curiosi. L’inaugurazione si è svolta in un clima caloroso, con momenti di condivisione e dialogo che hanno sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di unione e riflessione.



Un ponte tra fede, arte e comunità



La Mostra di Arte Sacra non è soltanto un appuntamento culturale, ma un vero e proprio viaggio tra spiritualità e creatività. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale e a offrire uno spazio aperto a tutti, dove poter riscoprire la bellezza delle tradizioni artistiche legate al periodo natalizio.



Un evento che continua per tutto il mese



Dopo il buon esordio, l’esposizione proseguirà per tutto il periodo festivo, dando la possibilità a chiunque di visitarla e apprezzarne i contenuti.



Un invito rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: la Mostra di Arte Sacra di Balestrate vi aspetta ogni giorno per un’esperienza di arte, fede e cultura.





