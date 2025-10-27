|
Inserita in Cultura il 27/10/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Quarto posto nazionale Olimpiadi di Statistica 2025 IIS FARDELLA-XIMENES
Il Liceo "V.Fardella-L.Ximenes" di Trapani, rappresentato dagli alunni Di Salvo Stefano della classe 3 C Scientifico, Festuccia Federico della 3 C Scientifico, Lucido Marco della 4 H, guidati dalla prof.ssa Siragusa Ignazia, si è classificato al quarto posto nazionale, gara a squadre classi di III e IV anno, alle Olimpiadi di Statistica 2025, gareggiando con 28 Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, selezionati dopo una prima fase eliminatoria. Gli alunni e la docente hanno ritirato il premio a Treviso il 19 ottobre, durante la cerimonia di premiazione del Festival della Statistica e della demografia (STATISTICALL). Alle squadre era stato chiesto di realizzare un’analisi statistica, corredata di tabelle, grafici e indici di sintesi, su “Istruzione di qualità”, l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
