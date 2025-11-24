Inserita in Cronaca il 24/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA CAMPAGNA PERMENTE "QUESTO NON E´ AMORE" - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L´ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Nell’ambito delle iniziative adottate nella campagna permanente promossa dalla Polizia di Stato denominata “questo NON è AMORE”, nella giornata del 25 novembre p.v., la Questura di Trapani ha organizzato una tavola rotonda per affrontare la tematica della violenza di genere alla presenza di 500 studenti di cinque istituti comprensivi della provincia che, per l’occasione, presenteranno filmati, poesie ed altri elaborati in materia.



L’evento è stato preceduto da diversi interventi sul tema da parte di funzionari della Questura e dei Commissariati di P.S. distaccati che hanno incontrato i giovani all’interno della aule dei rispettivi istituti scolastici riscuotendo grande interesse per tutte le questioni riguardanti il fenomeno della violenza di genere ed hanno stimolato il dialogo sulla tematica da cui è scaturita la realizzazione dei lavori.



L’iniziativa, prevista per le ore 10:00 del 25 novembre p.v., vedrà l’intervento di qualificati relatori tra i quali il Procuratore della Repubblica di Trapani, dr. Gabriele Paci, il Presidente del Tribunale di Trapani, dr.ssa Alessandra Camassa ed il Questore di Trapani.



Siete tutti inviati a prendere parte all´iniziativia.