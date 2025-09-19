|
|
|
Inserita in Cronaca il 19/09/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Una casa per ricominciare: Badia Grande accompagna i beneficiari Sai verso l´autonomia
"Verso casa": non è solo uno slogan, ma il nome del progetto concreto della Cooperativa Sociale Badia Grande per aiutare i beneficiari dei centri di accoglienza del progetto SAI 760-PR-3 (Sistema di Accoglienza e Integrazione), di cui il Comune di Marsala è ente locole titolare, a costruirsi un futuro stabile in Italia. L’obiettivo è trovare un’abitazione che possa segnare il traguardo di un percorso di integrazione di successo. Partner fondamentale dell’iniziativa è l’agenzia Immobiliare Manuel di Marsala. Ieri pomeriggio, il suo amministratore, Roberto Lo Cicero, ha incontrato una cinquantina di migranti adulti – uomini, donne e interi nuclei familiari – beneficiario delle strutture SAI marsalesi di Dammusello, Pisipisa, San Matteo, Tortelunga Puleo e Tafalia.
L’incontro, voluto dalla coordinatrice del progetto SAI Marsala, Anna Maria Ruggirello, si inserisce nel solco delle iniziative formative dedicate all’autonomia abitativa e lavorativa. All’evento ha partecipato anche l’equipe multidisciplinare della Cooperativa Badia Grande, composta dalla psicologa Giusi Calamia, dall’assistente sociale Giovanna Bonetti e dai mediatori culturali Latifa Sadani e Albert Kalenda Kabongo, figura chiave per la traduzione e la comprensione delle delicate questioni affrontate. «Ogni casa affittata, ogni unità abitativa comprata è un successo conseguito dal SAI nel processo dell´integrazione – ha sostenuto Anna Maria Ruggirello - La finalità di questo percorso di inserimento abitativo è accompagnare i nostri beneficiari in un cammino strutturato e sostenibile verso l´autonomia abitativa, l´abitare, rappresenta una delle dimensioni fondamentali per il pieno inserimento sociale economico e culturale nel contesto territoriale di accoglienza, in un´ottica di empowerment il progetto ambisce a creare modelli replicabili di buona pratica costruendo legame significativi con il territorio>>
Roberto Lo Cicero ha offerto una panoramica realistica sul mercato immobiliare locale. L’esperto ha invitato alla cautela, raccomandando di accertarsi non solo delle condizioni statiche e di decoro dell´immobile, ma anche di tutti gli aspetti legali e contrattuali. Grande soddisfazione è stata espressa da Giusy Calamia, referente dei centri SAI con sede operativa a marsala. «Imparare la lingua, trovare un lavoro regolare e mettere su casa – ha dichiarato – sono i primi, fondamentali passi per integrarsi sul territorio. Sono gesti che trasformano lo status nella società: da migranti a soggetti attivi, protagonisti del proprio futuro».
L’Immobiliare Manuel si è offerta gratuitamente di affiancare i beneficiari nel complesso iter della ricerca della casa, della scelta e nelle fasi burocratiche che precedono la firma di un contratto d’affitto o di un rogito notarile per chi deciderà di acquistare. A coronamento di questo impegno, un traguardo eccezionale che dimostra la bontà del progetto: la Cooperativa Badia Grande ha recentemente accompagnato un nucleo familiare afghano all’acquisto della prima casa a Marsala. Dopo un percorso di integrazione di successo, supportato dal SAI, la famiglia è riuscita a raggiungere la piena autonomia economica necessaria per questo importante passo.
Quella casa non rappresenta solo quattro mura, ma il simbolo tangibile di una nuova vita ricostruita con fatica e determinazione. È la vittoria più grande possibile: l’uscita dal circuito dell’accoglienza e l’ingresso a pieno titolo nella comunità, un esempio di come l’integrazione, quando è supportata da progetti seri e reti collaborative, non sia un’utopia ma una realtà concretamente raggiungibile. Un successo che rende orgogliosa la Cooperativa Badia Grande e la comunità marsalese.
|
TRAPANI: NASCE LA PRIMA "SCUOLA GENITORI" CON ESPERTI NAZIONALI Sei incontri per supportare le famiglie nell´educazione dei figli
Come crescere figli equilibrati nell´era dei social media? Come gestire capricci e crisi adolescenziali senza perdere la pazienza? Domande che ogni ge...
Leggi tutto
|
|
Cous Cous Fest: domani al via la 28^ edizione del festival a San Vito Lo Capo
Prende il via domani a San Vito Lo Capo la 28^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che animerà ...
Leggi tutto
|
|
Il Rotary Club Marsala dà il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”
Il Rotary Club Marsala conferma il proprio impegno nel campo della rieducazione dando il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”, iniziati...
Leggi tutto
|
|
Il 27 settembre a Prato torna il CLUB DAY di Decathlon, con una giornata dedicata allo sport e alla cinofilia
Sabato 27 settembre, il punto vendita Decathlon Prato, in Via delle Pleiadi 89, ospita una nuova edizione del CLUB DAY, una giornata aperta al pubblic...
Leggi tutto
|
|
Maxi incendio in Campania, l´Ars premia sei volontari della Protezione civile
La Sicilia risponde ancora . Sei volontari della protezione civile, sono stati premiati presso la sala pio la torre , durante l’Assemblea regionale si...
Leggi tutto
|
|
“Il Mare Colore dei Libri” entra al Parco Lilibeo, due giorni di incontri, spazi culturali e novità
La macchina organizzativa de ‘Il Mare Colore dei Libri’ lavora senza sosta. Dopo mesi di incertezze, la rassegna letteraria torna con la sua quinta ...
Leggi tutto
|
|
|
|
|