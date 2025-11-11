Inserita in Salute il 12/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA L’A.N.A.S. zonale di Collesano dona un DAE Defibrillatore Semiautomatico Esterno al Comune di Lascari Lascari Venerdì 14 Novembre 2025|si terrà l’inaugurazione per la donazione del Defibrillatore, in occasione del Progetto denominato “Scuola Cardio-Protetto” promosso dall’A.N.A.S. zonale di Collesano.



Il DAE “Defibrillatore Semiautomatico Esterno” rappresenta uno strumento indispensabile che permette di salvare vite umane in situazioni di emergenza cardiovascolare.

La sua diffusione e accessibilità possono fare la differenza nella sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.



Grazie a questa donazione dell’A.N.A.S. Zonale di Collesano al Comune di Lascari, Il Presidente Antonino Vara ha dichiarato che con questo gesto significativo da parte dell’Associazione oltre ad essere utile e vitale per la sicurezza ed il benessere sia degli alunni della Scuola Falcone – Borsellino e sia dagli sportivi frequentanti alla Palestra Comunale, con questo progetto la Palestra diventa così una struttura “Cardio-Protetto”.



La cerimonia di inaugurazione per la donazione Lascari di un DAE – “Defibrillatore Semiautomatico Esterno” è prevista alle ore 11:30 e si svolgerà presso la Palestra Comunale di Lascari, dove dopo l ‘intervento del Presidente dell’A.N.A.S zonale di Collesano che esporrà il progetto salva-vita e cardio-protetto, consegnerà il DAE al Comune di Lascari, al Sindaco Prof. Franco Schittino che farà gli onori di casa inoltre interverrà il Presidente del Consiglio Comunale di Lascari Dott.ssa Helga Renzino, promotrice del progetto Salva-Vita ed ancora interverrà il Dirigente Scolastico dell’ I.C. G.B. Cinà’ di Campofelice di Roccella Prof.ssa Maria Bellavia e le Responsabili dei plessi Scolastici sezione di Lascari della Scuola Primaria e Secondaria I grado, rispettivamente con l’insegnante Carmela Vara e la Professoressa Rossella Mogavero.



Al termine dell’inaugurazione si svolgerà una simulazione di uno scenario con la presenza degli alunni del Plesso Scolastico di Lascari, ad una emergenza sanitaria sotto la direzione degli istruttori del Rotary Distretto 2110 Sicilia-Malta e con la partecipazione degli esecutori Laici dell’A.N.A.S. Collesano e dei corsisti di BLSD-PBLS, di Lascari, formati nei vari corsi svolti nel mese di maggio, grazie al contributo economico concesso dal comune di Lascari.

