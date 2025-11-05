Inserita in Cronaca il 11/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo: la Polizia di Stato incontra gli studenti di Alcamo I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno incontrato, nei giorni scorsi, gli alunni di diverse scuole elementari e medie del territorio, nell’ambito di un progetto di prevenzione e sensibilizzazione dedicato ai temi del bullismo e cyber bullismo.



Gli incontri, condotti da personale della Polizia di Stato, hanno avuto l’obiettivo di fornire ai più giovani strumenti utili per riconoscere e contrastare comportamenti prevaricatori, tanto nei contesti scolastici quanto negli ambienti digitali.



Particolare attenzione è stata rivolta ai rischi legati all’uso inconsapevole dei social network, delle app di messaggistica istantanea e delle piattaforme online, dove l’anonimato può favorire atti di aggressione psicologica e diffamazione.



I poliziotti hanno illustrato agli studenti le conseguenze emotive, sociali e legali del bullismo, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto nei casi in cui si sia vittime o testimoni di comportamenti scorretti.

E’ stato inoltre ribadito come la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni rappresenti il metodo più efficace per prevenire tali fenomeni.



I giovani studenti hanno potuto confrontarsi apertamente, esprimendo dubbi e curiosità, e ricevendo consigli pratici su come navigare in sicurezza e instaurare relazioni rispettose sia offline che online.

La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura della legalità e nel tutelare i minori, proseguendo con attività di formazione e dialogo.



