Inserita in Cronaca il 11/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo: la Polizia di Stato incontra gli studenti di Alcamo

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno incontrato, nei giorni scorsi, gli alunni di diverse scuole elementari e medie del territorio, nell’ambito di un progetto di prevenzione e sensibilizzazione dedicato ai temi del bullismo e cyber bullismo.

Gli incontri, condotti da personale della Polizia di Stato, hanno avuto l’obiettivo di fornire ai più giovani strumenti utili per riconoscere e contrastare comportamenti prevaricatori, tanto nei contesti scolastici quanto negli ambienti digitali.

Particolare attenzione è stata rivolta ai rischi legati all’uso inconsapevole dei social network, delle app di messaggistica istantanea e delle piattaforme online, dove l’anonimato può favorire atti di aggressione psicologica e diffamazione.

I poliziotti hanno illustrato agli studenti le conseguenze emotive, sociali e legali del bullismo, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto nei casi in cui si sia vittime o testimoni di comportamenti scorretti.
E’ stato inoltre ribadito come la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni rappresenti il metodo più efficace per prevenire tali fenomeni.

I giovani studenti hanno potuto confrontarsi apertamente, esprimendo dubbi e curiosità, e ricevendo consigli pratici su come navigare in sicurezza e instaurare relazioni rispettose sia offline che online.
La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura della legalità e nel tutelare i minori, proseguendo con attività di formazione e dialogo.

