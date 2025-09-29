    
Inserita in Cronaca il 29/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

MEDAGLIA D’ORO STELLATA ALL’I.C. LOMBARDO RADICE-PAPPALARDO PER IL X CONCORSO NAZIONALE “LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO”

MEDAGLIA
Quest’anno, la medaglia d’oro assegnata dalla Fondazione Napolinovantanove all’I.C. Lombardo Radice -Pappalardo diventa una vera e propria mostrina per l’Istituto, trattandosi di una medaglia d’oro stellata. Ulteriore motivo di soddisfazione è il fatto che l’Istituto, che ha sempre avuto una qualificazione eccellente all’interno delle precedenti edizioni, in questa occasione è stato uno degli unici due inseriti in questa categoria e, ancora una volta, gli alunni sono riusciti a distinguersi nella conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale.

Oggetto di interesse, all’interno del Concorso nazionale sul tema “Monumenti sonori/voci delle scuole italiane”, è stato il tempio C, insieme al frammento di aulòs presente all’interno del Baglio Florio nel Parco archeologico di Selinunte, il cui Direttore ha prestato la sua collaborazione e appoggio. Il lavoro, sotto la guida dei Docenti Salluzzo, Agate, Armata, Di Rosa, Lucido e Sinacori, ha inteso riconoscere il valore dell’architettura dorica di Selinunte in età greca, in cui le proporzioni, il ritmo e l’armonia architettonica del tempio sono strettamente legate alla musica, grazie al recente rinvenimento, sotto la guida del Prof. Marconi, di un frammento di aulòs, strumento musicale realizzato in osso, dal forte valore di fonte storica che, grazie all’esperimento della New York University è stato ricostruito in 3D.

La ratio del video realizzato è che il tempio e l’antico flauto rappresentano un’importante testimonianza dell’esigenza che l’uomo di ogni tempo ha di armonia e bellezza, considerato che già nell’antichità, come avviene ancora oggi, essa permeava quasi ogni momento della vita sia pubblica che privata.

Il video premiato che si trova, come i precedenti, nell´ Atlante dei monumenti adottati, consultabile tramite il link https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozioni/2024-2025-i-c-lombardo-radice-pappalardo-tempio-c-di-selinunte/ è stato realizzato dalle classi seconda A e B del plesso “V. Pappalardo” dello scorso a.s. e ha il titolo “La musica degli Dei a Selinunte: l’aulos e il tempio C” e sottolinea che l’armonia musicale è riconducibile a quella presente.


Il valore aggiunto del video è la realizzazione della base musicale con “Inno a Nemesis” eseguito dagli alunni M. Santangelo, E. Furnari, A. Napoli, D. Passalacqua, G. Russo, L. Grammatico, A. Farina, che hanno frequentato fino allo scorso a.s l’Indirizzo musicale dell’Istituto nella classe di flauto, sotto la guida del Prof. Francesco Federico.
Ulteriore soddisfazione è che nella realizzazione del video gli alunni hanno messo a frutto le proprie competenze digitali acquisite dagli alunni attraverso i corsi STEM attivati dall’Istituto con i fondi del PNRR, all’interno del DM 65/2023.

Il progetto ha consentito agli alunni non solo di conoscere le potenzialità dell’archeologia musicale per ridare voce ad uno strumento antico usato nella Magna Grecia, ma li ha messi alla prova con la metodologia propria della pedagogia del patrimonio, che da anni l’Istituto propone come cardine della propria offerta formativa, poiché la ritiene un volano di innovative esperienze formative e di valorizzazione delle potenzialità degli alunni che, come sostiene la Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Maria Rosa Barone, devono essere portati a utilizzare e promuovere la curiosità della conoscenza grazie ad attività di cooperazione che li veda protagonisti attivi e consapevoli, per la realizzazione di un progetto comune e in cammino per un percorso di formazione di cittadini proattivi e responsabili.

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

