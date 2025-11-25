    
Inserita in Cronaca il 25/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Badia Grande, produce un video multilingue per il 1522 contro la violenza sulle donne

Badia
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Cooperativa Sociale Badia Grande diffonde un video appello multilingue sul numero 1522, servizio gratuito attivo 24 ore su 24. Il video è stato realizzato dai beneficiari insieme agli operatori dei centri di accoglienza di Salemi e Vita, strutture del SAI Marsala coordinato da Anna Maria Ruggirello, con l’obiettivo di supportare le donne vittime di violenza e stalking. L’idea nasce durante un incontro promosso dall’équipe multidisciplinare dei due centri, composta da Valentina Villabuona – responsabile –, Mariella Benenati – operatrice per l’integrazione –, dall’insegnante Mariella Marino e dal mediatore culturale Kiron Singha.



Da un momento di confronto dedicato alla XXI Giornata Internazionale, che ha rafforzato l’attenzione dei beneficiari su un fenomeno che continua a segnare profondamente la nostra società, in particolare le donne immigrate, nasce l’idea di contribuire alle celebrazioni con un gesto semplice ma concreto: la realizzazione di un video con le voci dei beneficiari per diffondere la conoscenza del numero verde 1522. Hanno partecipato due giovani donne, di nazionalità tunisina e nigeriana, e tre ragazzi provenienti da Tunisia, Guinea e Bangladesh. Il loro contributo sottolinea come il contrasto alla violenza sulle donne sia una responsabilità collettiva che attraversa lingue, culture e percorsi diversi, e che passa anche attraverso l’informazione quotidiana.



Il messaggio del video è chiaro: chiedere aiuto è un atto di forza. Il numero 1522 è uno strumento anonimo, accessibile e fondamentale per ricevere ascolto e protezione. Realizzato in cinque lingue – italiano, arabo, francese, inglese e bengalese – il video sarà messo a disposizione delle istituzioni e dei media del territorio per sostenerne la diffusione. Un’iniziativa che va oltre la ricorrenza e rafforza il ruolo dei centri di accoglienza gestiti dalla Cooperativa Sociale Badia Grande come presidi di tutela dei diritti e di integrazione reale.



Questa iniziativa testimonia un lavoro quotidiano delle équipe multidisciplinari fatto di professionalità, ascolto e presenza costante, che mette al centro le persone promuovendo una cultura di rispetto e consapevolezza. Non si limita a offrire sostegno immediato, ma realizza percorsi concreti di integrazione sociale e culturale, rafforzando così il ruolo di presidio essenziale nel Terzo Settore. Un impegno solido e riconosciuto che contraddistingue la Cooperativa Sociale Badia Grande.

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

