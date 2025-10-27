    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Salute il 27/10/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Alternative al caffè: i prodotti biologici energizzanti

Alternative

Una spinta di energia senza l’ansia della caffeina: cosa funziona davvero

Le alternative al caffè esistono, sono tante, e non sono tutte uguali. Alcune puntano su caffeina naturale a rilascio più morbido (come yerba mate, matcha, guayusa), altre lavorano sulla chiarezza mentale senza picchi (come i funghi funzionali Lion’s Mane o le radici adattogene), altre ancora replicano il rito con note tostate e zero stimolanti (cicoria, orzo, dente di leone). Il punto non è sostituire una dipendenza con un’altra, ma ritrovare energia sostenibile, lucidità e umore stabile durante la giornata. La scienza conferma che alcune bevande possono migliorare vigilanza e concentrazione grazie alla combinazione di caffeina + L-teanina (matcha), oppure fornire uno stimolo con metilxantine diverse dalla sola caffeina (mate), mentre altri ingredienti ridimensionano la fatica mentale (Rhodiola) o sostengono le performance (ginseng). Allo stesso tempo, è bene ricordare che troppa caffeina—anche quella che viene dal tè ad esempio—può creare nervosismo e disturbi del sonno, quindi serve moderazione e un minimo di consapevolezza su dosi e tempi di assunzione.

Matcha, yerba mate, guayusa

Il Tè Matcha è spesso citato come una delle migliori alternative al caffè per chi cerca energia lucida: i suoi catechini e la L-teanina lavorano in sinergia con la caffeina, favorendo concentrazione e vigilanza con meno tremori e cali improvvisi. Recensioni critiche ne descrivono i meccanismi e i benefici potenziali, con l’avvertenza di non esagerare per evitare effetti collaterali (interferenze con l’assorbimento del ferro, disturbi del sonno, nervosismo nei soggetti sensibili). La yerba mate, regina sudamericana, fornisce caffeina insieme a teobromina e tracce di teofillina: il profilo di stimolazione è robusto ma spesso percepito come più “rotondo” rispetto al caffè. Per chi vuole una marcia in più rimanendo su foglie e tisane, guayusa—agrifoglio amazzonico—puó interagire con umore, vigilanza e riduzione della fatica.

Dal chicory coffee al dente di leone, passando per l’orzo: il gusto del rito con zero stimolanti

Non tutti cercano gli effetti della caffeina. Per molti il caffè è rito, pausa mentale. In questo caso, le alternative al caffè che imitano profilo aromatico e consistenza senza stimolare troppo possono essere decisive. Il caffè di cicoria offre note tostate e amare con caffeina pari a zero: si prepara in modo simile al caffè e regala un´esperienza simile. L’orzo tostato resta un grande classico in Italia: morbido, rotondo, adatto anche alla sera e alla famiglia. è crescente l’interesse per il dente di leone (dandelion coffee): la letteratura scientifica sugli effetti sistemici del tarassaco (polifenoli, inulina, potassio) è ampia e, pur non traducendosi automaticamente in benefici specifici della bevanda tostata, sostiene il razionale di un uso funzionale nella routine. Queste scelte hanno senso quando si vuole ridurre la caffeina senza dire addio al piacere sensoriale: un cappuccino d’orzo al bar, una moka di cicoria a casa, una tazza di “dandelion” dopo cena.  La chiave di queste alternative non è l’effetto “boost”, ma la continuità del rito e la qualità degli ingredienti.

Funghi funzionali e adattogeni: chiarezza mentale e anti-fatigue

C’è un filone in forte crescita: funghi funzionali e adattogeni. Il Lion’s Mane (Hericium erinaceus) è apprezzato da chi desidera concentrazione e continuità cognitiva senza i sobbalzi della caffeina. Il Reishi non è propriamente “energizzante” in senso stretto: è più modulatore, spesso associato al caffè per smussarne la ruvidità e promuovere equilibrio. Sul fronte adattogeni, la Rhodiola rosea mostra risultati promettenti nel ridurre la fatica mentale, migliorare stabilità dell’umore e resistenza allo stress; il Ginseng vanta meta-analisi su percezione della fatica e, in alcune ricerche, performance. Anche l’Ashwagandha entra in partita come anti-stress che, indirettamente, libera energia più costante durante la giornata, con benefici su stress, ansia e qualità del sonno.

La selezione e l’esperienza di Erbavoglio

Per un approccio bio, curato e pratico, spiccano realtà come Erbavoglio erboristeria online che propone prodotti naturali alternativi al caffè e miscele energizzanti. La linea comprende, tra le altre, il Macaccino Bio (maca + cacao + zucchero di cocco), bevanda senza caffeina dal profilo tonico e piacevole per iniziare la giornata con equilibrio; le polveri di Guaranà Bio per chi preferisce uno stimolo naturale più deciso; selezioni di Matcha dalla tradizione giapponese per chi cerca chiarezza mentale e focus; e persino soluzioni bridge come il Caffè con Reishi Bio, che permettono di alleggerire il caffè mantenendo il gusto e aggiungendo una sfumatura più armonizzante. Per il lavoro profondo o lo studio prolungato, la Polvere di Lion’s Mane Bio viene spesso scelta da chi punta alla concentrazione. In un paniere così, è facile costruire una settimana modulare: Macaccino nei giorni “soft”, Guaranà o Matcha nelle mattine impegnative, Reishi quando serve smussare, Lion’s Mane nei blocchi di deep work. Qualità delle materie prime, filiere bio e varietà d’uso rendono il catalogo un punto di riferimento per chi cerca alternative al caffè sensate, concrete e piacevoli da bere.

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

Quarto posto nazionale Olimpiadi di Statistica 2025 IIS FARDELLA-XIMENES
Il Liceo "V.Fardella-L.Ximenes" di Trapani, rappresentato dagli alunni Di Salvo Stefano della classe 3 C Scientifico, Festuccia Federico della 3 C Sci...
Leggi tutto
CAMPOBELLO DI MAZARA: IMBRATTA AUTO CASE E MONUMENTI CON VERNICE SPRAY. DENUNCIATO STRANIERO 21ENNE
I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato, per i reati di imbrattamento di monumenti, invasione di terreni, danneggiamento...
Leggi tutto
Il futuro dell’edilizia prende forma nelle fiere di settore Eurasia Window, Door & Glass
Le fiere Eurasia Window, Eurasia Door ed Eurasia Glass apriranno contemporaneamente le loro porte dal 15 al 18 Novembre 2025 presso il Tü...
Leggi tutto
Ryanair amplia la rete invernale verso la Giordania con 18 rotte che collegano Amman a 12 Paesi dell’UE
La compagnia aerea n.1 in Europa rafforza i legami turistici con la Giordania con una programmazione invernale da record di 300.000 posti...
Leggi tutto
Ritorna il Festival Letterario “Contaminazioni”: quattro giorni di incontri e dialoghi a Castellammare del Golfo Dal 23 al 26 ottobre, alle ore 18, nella sala degli stemmi del castello arabo normanno
itorna l’appuntamento con il festival letterario Contaminazioni, dal 23 al 26 ottobre a Castellammare del Golfo. Quattro appuntamenti, tutti alle ore...
Leggi tutto
“Facing Abuse 4.0”: medici e psicologi insieme per riconoscere e contrastare gli abusi sui minori
Si è svolto giorno 11 ottobre 2025 presso la sede dell’Ordine dei Medici di Trapani, l’incontro formativo “Facing Abuse 4.0 – Saper riconoscere...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web