11/11/2025

Prosegue il progetto “Marsala Città Cardioprotetta” con la formazione di operatori sanitari nell’uso del defibrillatore



L’iniziativa, rivolta a medici e personale sanitario, si inserisce nel più ampio impegno del Rotary Club Marsala per diffondere la cultura della prevenzione cardiologica e garantire una sempre maggiore sicurezza sanitaria sul territorio marsalese.

Il corso si è svolto presso la struttura di Medica.it, che ha generosamente messo a disposizione i propri spazi attrezzati, consentendo lo svolgimento ottimale delle attività formative teoriche e pratiche.



La qualità della formazione è stata garantita da quattro istruttori altamente qualificati, Riccardo Lembo, Simonetta Alagna, Nino Guercio e Giovanni Ingargiola, che hanno guidato i partecipanti attraverso le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo corretto del defibrillatore semiautomatico. Il Rotary Club Marsala desidera esprimere un sentito ringraziamento agli istruttori per la loro competenza, professionalità e dedizione, che hanno reso possibile questo importante momento formativo. Un ringraziamento particolare va anche alla struttura *Medica.it* per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’evento.



Il Presidente del Rotary Club Marsala, Antonio Giovanni De Vita, ha dichiarato che “il progetto ‘Marsala Città Cardioprotetta’ rappresenta uno degli impegni più significativi del nostro Club sul territorio. La collaborazione con AVIS e il supporto di Medica.it dimostrano che quando le realtà del territorio fanno rete, si possono raggiungere obiettivi concreti nell’interesse della collettività. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte a diverse categorie professionali e alla cittadinanza”.

