|
|
|
Inserita in Cronaca il 22/09/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
L’Interact Club Marsala a scuola di leadership
Sabato 20 settembre, presso il Circolo Canottieri di Marsala, si è tenuto l’incontro “La Leadership nella tua vita” con il Tenente Colonnello pilota Marco Forcato dell’Aeronautica Militare.
L’evento, che ha registrato una significativa partecipazione di soci interactiani, ha offerto l’opportunità di scoprire i principi della leadership applicabili alla vita di ogni giorno. Il relatore ha condiviso le sue esperienze e le sue competenze, spiegando come empatia, controllo emotivo e capacità decisionale possano trasformarsi in strumenti di crescita personale. Marco è stato capace di trasformare l’incontro in una sessione di brain-storming dove ogni ragazzo si è sentito libero di esprimere le sue opinioni e generare nuove idee.
Durante l’incontro sono stati trattati temi importanti e, nello stesso tempo, quotidiani quali la capacità di lavorare in team, la gestione dello stress e le tecniche di controllo delle emozioni.
Il Presidente dell’Interact Club Federico Canova ha espresso sinceri ringraziamenti al Tenente Colonnello Marco Forcato per la disponibilità dimostrata e per aver condiviso con i giovani partecipanti la sua preziosa esperienza, sottolineando il valore formativo di testimonianze così autorevoli per la crescita dei futuri leader.
A dare importanza all’evento è stata una buona partecipazione, come semplici uditori, di soci rotariani tra i quali il Presidente Antonio Giovanni De Vita, il Prefetto Michele Conticelli, i membri della Commissione Giovani-Interact Daniele Pizzo, Valentina Agoglitta e Maurizio Cimiotta.
Il Presidente della Commissione Giovani Daniele Pizzo dopo aver ringraziato il consocio Marco per aver dedicato il suo tempo ai ragazzi, ha spiegato che “l’iniziativa si inserisce nel programma di formazione dell’Interact Club, dedicato allo sviluppo delle competenze di leadership nei giovani”.
|
TRAPANI: NASCE LA PRIMA "SCUOLA GENITORI" CON ESPERTI NAZIONALI Sei incontri per supportare le famiglie nell´educazione dei figli
Come crescere figli equilibrati nell´era dei social media? Come gestire capricci e crisi adolescenziali senza perdere la pazienza? Domande che ogni ge...
Leggi tutto
|
|
Una casa per ricominciare: Badia Grande accompagna i beneficiari Sai verso l´autonomia
"Verso casa": non è solo uno slogan, ma il nome del progetto concreto della Cooperativa Sociale Badia Grande per aiutare i beneficiari dei cent...
Leggi tutto
|
|
Cous Cous Fest: domani al via la 28^ edizione del festival a San Vito Lo Capo
Prende il via domani a San Vito Lo Capo la 28^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che animerà ...
Leggi tutto
|
|
Il Rotary Club Marsala dà il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”
Il Rotary Club Marsala conferma il proprio impegno nel campo della rieducazione dando il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”, iniziati...
Leggi tutto
|
|
Il 27 settembre a Prato torna il CLUB DAY di Decathlon, con una giornata dedicata allo sport e alla cinofilia
Sabato 27 settembre, il punto vendita Decathlon Prato, in Via delle Pleiadi 89, ospita una nuova edizione del CLUB DAY, una giornata aperta al pubblic...
Leggi tutto
|
|
Maxi incendio in Campania, l´Ars premia sei volontari della Protezione civile
La Sicilia risponde ancora . Sei volontari della protezione civile, sono stati premiati presso la sala pio la torre , durante l’Assemblea regionale si...
Leggi tutto
|
|
|
|
|