Inserita in Cronaca il 22/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA L’Interact Club Marsala a scuola di leadership Sabato 20 settembre, presso il Circolo Canottieri di Marsala, si è tenuto l’incontro “La Leadership nella tua vita” con il Tenente Colonnello pilota Marco Forcato dell’Aeronautica Militare.



L’evento, che ha registrato una significativa partecipazione di soci interactiani, ha offerto l’opportunità di scoprire i principi della leadership applicabili alla vita di ogni giorno. Il relatore ha condiviso le sue esperienze e le sue competenze, spiegando come empatia, controllo emotivo e capacità decisionale possano trasformarsi in strumenti di crescita personale. Marco è stato capace di trasformare l’incontro in una sessione di brain-storming dove ogni ragazzo si è sentito libero di esprimere le sue opinioni e generare nuove idee.



Durante l’incontro sono stati trattati temi importanti e, nello stesso tempo, quotidiani quali la capacità di lavorare in team, la gestione dello stress e le tecniche di controllo delle emozioni.



Il Presidente dell’Interact Club Federico Canova ha espresso sinceri ringraziamenti al Tenente Colonnello Marco Forcato per la disponibilità dimostrata e per aver condiviso con i giovani partecipanti la sua preziosa esperienza, sottolineando il valore formativo di testimonianze così autorevoli per la crescita dei futuri leader.



A dare importanza all’evento è stata una buona partecipazione, come semplici uditori, di soci rotariani tra i quali il Presidente Antonio Giovanni De Vita, il Prefetto Michele Conticelli, i membri della Commissione Giovani-Interact Daniele Pizzo, Valentina Agoglitta e Maurizio Cimiotta.



Il Presidente della Commissione Giovani Daniele Pizzo dopo aver ringraziato il consocio Marco per aver dedicato il suo tempo ai ragazzi, ha spiegato che “l’iniziativa si inserisce nel programma di formazione dell’Interact Club, dedicato allo sviluppo delle competenze di leadership nei giovani”.

