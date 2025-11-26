    
Inserita in Cronaca il 26/11/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Onlayer ottiene 8,2 milioni di dollari per espandere la piattaforma di gestione del rischio dei merchant a livello internazionale

Onlayer

Onlayer, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore finanziario, ha raccolto 8,2 milioni di dollari. Grazie al nuovo finanziamento di Serie A, accelera la propria espansione nei mercati di Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, rafforzando al tempo stesso lo sviluppo della sua piattaforma basata sull’intelligenza artificiale.

Ankara, Turchia - Onlayer, piattaforma regtech e di gestione end-to-end dei merchant con sede in Turchia, che supporta banche, provider di servizi di pagamento (PSP) e imprese, ha annunciato la raccolta di 8,2 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie A.

Il nuovo capitale sarà impiegato per accelerare l’espansione nei mercati di Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, oltre a rafforzare le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale dedicate alla gestione del rischio, alla compliance e al miglioramento delle performance.

Nuovi e attuali investitori

Il round è stato guidato da Oleka Capital, con la partecipazione di Deniz Ventures, il braccio di venture capital di DenizBank, costituito sotto l’ombrello del corporate venture capital del gruppo Emirates NBD, Revo Capital, il Türkiye Development Fund tramite INVEST101, e Sandeep Gomes come nuovi investitori. Hanno partecipato al round anche il Future Impact Fund, gestito in partnership con gli investitori esistenti Vestel Ventures e Tacirler Portfolio Management.

Il round di Serie A segue un round pre-Serie A da 1 milione di dollari completato all’inizio di quest’anno, portando il finanziamento totale di Onlayer a 9,2 milioni di dollari.

Ridefinire gli standard globali nel rischio merchant

«Nel sesto anno di attività, Onlayer è orgogliosa di essersi affermata come player globale, contribuendo a ridefinire gli standard del settore nella gestione del rischio merchant e nella compliance. Questo traguardo è il frutto dell’impegno del nostro team e della fiducia di clienti e investitori», ha dichiarato Kıvanç Harputlu, cofondatore e CEO di Onlayer. «Grazie a questo investimento continueremo a crescere a pieno ritmo, puntando a diventare il principale fornitore tecnologico del nostro settore a livello mondiale».

«Onlayer sta trasformando il modo in cui le istituzioni finanziarie collaborano con i clienti corporate e merchant. I risultati ottenuti in Turchia dimostrano che il prodotto e il team sono pronti per espandersi in nuovi mercati», ha commentato İlker Sözdinler, Managing Partner di Oleka Capital.

Onlayer accelererà ulteriormente il suo percorso verso l’espansione globale

«Onlayer si afferma come uno dei migliori esempi della visione TechFin, trasformando la compliance da semplice adempimento in una leva strategica capace di accelerare la crescita finanziaria», ha commentato Cenk Bayrakdar, Founding Partner e Managing Director di Revo Capital.

«Onlayer dimostra come una tecnologia sviluppata localmente possa generare un impatto concreto su scala regionale e globale, in particolare nell’infrastruttura finanziaria e nella gestione del rischio», ha dichiarato Elif Emirli Altuğ, General Manager e membro del Consiglio di Amministrazione del Türkiye Development Fund.

«In qualità di primo investitore istituzionale di Onlayer, siamo convinti che accelererà con ancora maggiore determinazione e sicurezza il proprio percorso verso le ambizioni globali», ha affermato Selami Düz, Coordinator di Maxis Ventures.

Onboarding dei merchant, rischio e compliance in un’unica piattaforma

Fondata nel 2019, Onlayer offre una piattaforma unificata di gestione dei merchant che aiuta banche e PSP ad automatizzare l’onboarding dei merchant, monitorare in modo continuo i portafogli, gestire la conformità PCI-DSS e ottenere insight basati sui dati per ridurre i rischi e supportare la crescita. Con sedi a Londra, Dubai e Arabia Saudita, l’azienda serve oggi istituzioni finanziarie e fornitori di servizi in 12 Paesi delle regioni MENA e APAC.

La piattaforma di Onlayer integra in un unico ambiente l’acquisizione dei merchant, il monitoraggio in tempo reale, i controlli AML e antifrode, i flussi di lavoro per la conformità PCI-DSS e le analisi continue sulle attività dei merchant, consentendo alle istituzioni finanziarie di identificare e gestire i rischi legati ai merchant e di scalare i propri portafogli in modo più efficiente.

Di recente, Onlayer è diventata una delle poche aziende al mondo a essere designata come Mastercard-approved Merchant Monitoring Service Provider (MMSP) e, grazie a questo riconoscimento, la prima MMSP autorizzata in Turchia e in Europa. Questo riconoscimento attesta il rispetto degli standard globali dei circuiti di pagamento e garantisce a Onlayer un accesso diretto a un’ampia rete di banche acquirenti e provider di servizi di pagamento (PSP).

