Inserita in Sport il 26/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi ha ospitato presso il Palazzo Municipale Giusy Barraco, orgoglio sportivo della comunità petrosilena ieri mattina il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, insieme al Presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, ha avuto il piacere di ospitare presso il Palazzo Municipale Giusy Barraco, orgoglio sportivo della comunità petrosilena e il ballerino Giovanni Paladino.





L’atleta petrosilena si è recentemente qualificata ai Campionati Mondiali di Danza Paralimpica, in programma il prossimo novembre in Slovacchia, dopo aver conquistato prestigiosi risultati al campionato internazionale appena concluso a Oristano.





Giusy Barraco, componente della Nazionale Italiana di Danza Paralimpica dal febbraio 2025, ha intrapreso questa disciplina solo quattro anni fa presso la scuola Dancing for a Dream. Prima di dedicarsi alla danza, è stata una brillante atleta paralimpica nel nuoto, conquistando numerosi titoli.





«Accogliere Giusy oggi in Municipio è stato un momento emozionante – ha dichiarato il Sindaco Anastasi –. La sua storia è un esempio straordinario di impegno, coraggio e passione che rende onore a tutta la nostra comunità. Siamo fieri di sostenerla e di accompagnarla verso questa nuova sfida mondiale».





Il Presidente del Consiglio, Aldo Caradonna, ha aggiunto: «Giusy rappresenta con la sua determinazione un esempio per tanti giovani. A lei va il nostro più sincero augurio per i Mondiali».



Con la sua tenacia e i suoi successi, Giusy Barraco continua a scrivere una pagina importante nello sport paralimpico e nella storia di Petrosino.