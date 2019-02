Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore Intimidazione a Favignana La mia terra non mi vuole, vendo tutto ai cinesi e vado allŽestero...



Il mio nome è Attilio Caltabiano, ho 48 anni e volevo fare lŽimprenditore nellŽambito del Turismo possibilmente contribuendo anche allo sviluppo economico e sociale della mia terra “ La Sicilia “.

Il mio concetto di impresa, si basa sulla convinzione che chi fa lŽimprenditore in un determinato territorio, oltre al proprio dignitoso ritorno economico, debba in qualche modo contribuire allo sviluppo ed al benessere della comunità che lo ospita. LŽimprenditoria Solidale vuol dire condividere i successi con chi li rende possibili (dipendenti in primis), apertura a collaborazioni con le istituzioni, contributi economici ad attività volte al benessere comune od al sostentamento dei meno fortunati ed altre iniziative solidali anche verso gli animali..

Dopo quasi 15 anni di lavoro sul campo con diversi tour operator, vissuti prevalentemente allŽestero, nel 2003 decido di stabilirmi a Favignana, isola meravigliosa a pochi minuti da Trapani allora ancora turisticamente poco conosciuta.

Negli anni grazie a tante battaglie con una burocrazia sempre più ottusa e vessatoria, a sacrifici, alle competenze ed alle esperienze pregresse, sono riuscito a creare una piccola realtà imprenditoriale che ad oggi contribuisce al sostentamento di una decina di famiglie.

Purtroppo quella che allŽinizio vedevo come una normale ostilità per lo straniero che arriva a dissetarsi alla fonte non sua, adesso si è evoluta in qualcosa che definirei sconfortante e che seriamente mi sta facendo pensare di gettare la spugna ed abbandonare il sogno di costruirmi un futuro tranquillo ed una famiglia, vivendo in un posto meraviglioso, genuino, ancora scevro dalla frenesia e dalle dinamiche delle grandi città.

Forse la mia mentalità, influenzata troppo dal modello anglosassone, dove chi ha iniziative e merita va avanti, poco incline ai compromessi ai nepotismi ed alle dinamiche politiche, è stata la mia maggiore colpa.

Mi augurerei che i miei successi siano solamente la disperazione di pochi ignoranti ed invidiosi che agiscono come nella più classica sindrome di Procuste, piuttosto che sospettare di dinamiche più inquietanti.

EŽ più forte di mè, preferirei fallire a testa alta che integrarmi in un sistema ormai marcio.

Da poco sono padre, in questŽisola ho trovato una compagna meravigliose che mi sostiene nei momenti di sconforto e che mi ha dato un bambino stupendo, al quale un giorno dovrò rendere conto delle mie scelte.

Allego denuncia dellŽultimo episodio di una lunga serie che definirei la goccia che fa traboccare il vaso

