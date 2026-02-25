    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Cronaca il 25/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Annunciati i vincitori della settima edizione dei “TRT World Citizen Awards”

Annunciati

Con il tema “Inspiring Positive Change”, i premi di quest’anno rendono omaggio a protagonisti del cambiamento a livello globale, con il Lifetime Achievement Award assegnato all’architetto italiano Raul Pantaleo per aver promosso l’architettura come strumento di equità sociale e rinascita.


Istanbul – Nati nel 2017 all’interno della visione di TRT orientata a “inspiring positive change” e considerati uno dei suoi più importanti progetti di responsabilità sociale, i TRT World Citizen Awards sono stati assegnati per la settima volta quest’anno. I premi, conferiti a persone provenienti da diversi Paesi del mondo che, nei rispettivi ambiti, ampliano il beneficio sociale su scala globale, contribuiscono a condividere le loro storie con il pubblico internazionale e a favorire la diffusione di un cambiamento positivo.

Ad oggi, 31 persone provenienti da 17 Paesi diversi sono state insignite dei TRT World Citizen Awards. La settima edizione della cerimonia si è svolta a Istanbul il 13 febbraio, con la partecipazione di Emine Erdoğan, moglie del Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La partecipazione di Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, moglie del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha dichiarato che i TRT World Citizen Awards rappresentano un progetto di grande valore.

Ospite d’onore della cerimonia e incaricata di aprire l’evento, Emine Erdoğan ha sottolineato che, dal 2017, i TRT World Citizen Awards costituiscono un’iniziativa di alto profilo, capace di richiamare l’attenzione sulle questioni globali e di accrescere la consapevolezza su temi di rilevanza internazionale. Ha evidenziato come il progetto riesca a unire persone che, in ogni parte del mondo, si oppongono all’ingiustizia, difendono la dignità umana e si impegnano a rendere la vita migliore, rimarcando al tempo stesso che l’iniziativa rappresenta una forte espressione della linea editoriale di TRT, da sempre orientata alla ricerca della verità e al sostegno della verità in ogni circostanza.

Al termine degli interventi, Sobacı ha consegnato a Emine Erdoğan un oggetto di design inciso con un versetto, come dono commemorativo.

E’ necessario costruire un quadro narrativo equo

Il Direttore della Comunicazione Presidenziale, Burhanettin Duran, ha sottolineato l’importanza di costruire un quadro narrativo equo.

Intervenendo alla cerimonia dei TRT World Citizen Awards, Duran ha evidenziato come nel mondo convivano, allo stesso tempo, gravi problemi umanitari e livelli molto elevati di prosperità.

Ringraziando TRT per il ruolo svolto nel servizio pubblico radiotelevisivo, Duran ha spiegato che la Direzione delle Comunicazioni è impegnata a raccontare la posizione virtuosa fondata sui valori della Turchia, a contrastare le ingiustizie e a produrre narrazioni e prospettive alternative. Ha infine ribadito la necessità che emerga un quadro narrativo giusto ed equilibrato, sottolineando che l’impegno dell’istituzione è orientato proprio al raggiungimento di questo obiettivo.

Il Direttore Generale di TRT Sobacı: “TRT si impegnerà a rendere visibili le storie delle persone”

Nel suo discorso di apertura della cerimonia, il Direttore Generale di TRT Mehmet Zahid Sobacı ha dichiarato che i TRT World Citizen Awards rappresentano una piattaforma in cui vengono valorizzate idee positive, azioni concrete e “cuori coraggiosi”. Ha sottolineato come questa iniziativa consenta a molte persone impegnate a favore dell’umanità di essere conosciute più da vicino e di ispirare gli altri.

Sottolineando che la Turchia prosegue il proprio impegno sotto la guida del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, Sobacı ha ricordato come TRT, in qualità di emittente pubblica nazionale, operi con il massimo impegno in questa direzione. Ha infine ribadito che la famiglia TRT continuerà a impegnarsi per rendere visibili le storie di chi porta avanti questi valori, per far sì che le loro voci vengano ascoltate.

Premi assegnati ai vincitori

Il premio “World Citizen of the Year” è stato assegnato a Yahya Barzaq, fotografo di Gaza che, prima del conflitto, si occupava di ritratti familiari e che, durante la guerra con Israele, ha documentato il conflitto per raccontare al mondo ciò che stava accadendo. Barzaq ha perso la vita negli attacchi israeliani del 30 settembre 2025. Il riconoscimento è stato ritirato dalla madre, Yousra Barzaq, e consegnato da Emine Erdoğan, moglie del Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Il “Lifetime Achievement Award” è stato assegnato all’architetto italiano Raul Pantaleo, che interpreta l’architettura non solo come espressione estetica, ma come strumento di solidarietà e di rinascita, sviluppato in risposta alle disuguaglianze sociali.

Nella categoria “Communicator”, sono stati premiati Ibtihal Aboussaad e Vaniya Agrawal per aver assunto una posizione chiara sulle responsabilità etiche legate all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore tecnologico. Il premio “Youth” è stato invece conferito all’attivista ambientale nigeriana Amara Nwuneli.

Il premio “Educator” è stato consegnato dal Direttore Generale di TRT Mehmet Zahid Sobacı a Rudayna Abdo, per aver reso l’educazione digitale accessibile a bambini rifugiati e in condizioni di svantaggio.

Il premio “Accessibility” è stato assegnato a Joohi Tahir, per il suo contributo nel generare un cambiamento duraturo in tema di inclusione e accessibilità all’interno delle comunità musulmane.

Dati di contatto

Sezin Soylu

sezin.soylu@trt.net.tr

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

STUDENTI DELL’I.C. “LOMBARDO RADICE – PAPPALARDO” DIVENTANO ESPLORATORI DELLA BELLEZZA E CUSTODI DEL TERRITORIO: AL VIA IL PROGETTO GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Ha preso ufficialmente il via, tra l’entusiasmo e la curiosità degli alunni, il progetto didattico “Alla scoperta di Gibellina e Selinunte: due...
Leggi tutto
Incontri di sensibilizzazione all’osservanza del Codice della Strada. Prefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori delle strade incontrano gli studenti delle scuole secondarie.
Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di ...
Leggi tutto
Carnevale di Castellammare del Golfo: quattro giornate di festa per la partecipata 30ª edizione
Grande entusiasmo e partecipazione per la 30ª edizione del Carnevale a Castellammare del Golfo, che quest’anno ha regalato alla città quattro g...
Leggi tutto
Viaggio negli Stati Uniti: meglio il fly and drive o il tour organizzato?
Viaggiare negli Stati Uniti è un’idea che accende subito l’immaginazione. Strade infinite, skyline iconici, immensi parchi naturali, citt&agra...
Leggi tutto
Alcamo: In occasione del Safer Internet Day la Polizia di Stato incontra gli studenti
In occasione del Safer Internet Day, la Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo ha promosso una serie di incontri formativi...
Leggi tutto
Umbra Medical Italy ottiene l’esclusiva Meril per i dispositivi vascolari in Italia e raddoppia i ricavi nel 2025
IL CEO: “Un’intesa a vantaggio della comunità e del comparto, che ci fa crescere e migliora le prestazioni sanitarie connesse” Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web