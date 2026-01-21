Inserita in Cronaca il 21/01/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA AL VIA IL PROGETTO “ON THE SEA - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”: L’I.C. “LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO” E MAREVIVO INSIEME PER LA TUTELA DEL MARE E DEL TERRITORIO Ha preso ufficialmente il via questa mattina, presso l’Aula Magna del plesso “Pappalardo”, il progetto “ON THE SEA – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. Il progetto prevede due percorsi didattici ed operativi, realizzati in collaborazione con Marevivo Sicilia; in particolare, gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria parteciperanno alle attività del percorso “UNA TAVOLA BLU” che si concentra sulla sensibilizzazione ad un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche ed alimentari, mentre gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno al percorso “LA MIA COSTA. COSA POSSO FARE IO PER IL MIO TERRITORIO” che si pone come obiettivo lo studio e la tutela delle caratteristiche naturalistiche, delle tradizioni e della cultura del territorio costiero. Al termine del percorso, gli studenti diventeranno “Guardiani della costa”.

Il primo dei quattro incontri previsti ha visto protagonisti gli alunni delle classi 1C (plesso Pappalardo) e 1G (plesso Medi) della Scuola Secondaria di primo grado, che si sono confrontati con gli esperti dell’associazione Marevivo. L’evento inaugurale si è svolto in un clima di grande entusiasmo, alla presenza del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Barone, e del Vicesindaco del Comune di Castelvetrano, Ing. Mariano Palermo, a testimonianza della forte sinergia tra istituzione scolastica e amministrazione comunale sui temi dell’educazione ambientale.

Durante il suo intervento, la Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Barone ha rivolto un sentito ringraziamento all´Amministrazione Comunale per la costante sensibilità e il supporto alle iniziative della scuola e rivolgendosi direttamente ai ragazzi, ha sottolineato il valore del percorso: “Fate tesoro di questa esperienza e, al termine del progetto, avrete il compito di restituire ai vostri compagni delle altre classi prime quanto appreso."

Il Vicesindaco Ing. Mariano Palermo ha espresso parole di elogio per l’operato del Dirigente Scolastico e per la qualità dell’offerta formativa dell´Istituto, per aver aderito a un progetto di grande valore educativo e sociale, capace di coinvolgere attivamente i più giovani nella tutela del patrimonio naturale locale: “È un’opportunità straordinaria per i giovani della nostra comunità, approfondire la conoscenza del nostro litorale e delle sue fragilità è il primo passo per costruire cittadini consapevoli e rispettosi del bene comune”.

Anche gli esperti dell’associazione Marevivo, prima di dare avvio alle attività della mattinata, hanno calorosamente ringraziato il Dirigente Scolastico per l’adesione del suo istituto al progetto, l’unico nel Comune di Castelvetrano, garantendo una continuità territoriale fondamentale per la riuscita dell’iniziativa, permettendo di unire idealmente e operativamente tutti i comuni della fascia costiera da Campobello di Mazara fino a Porto Empedocle.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo sia gli alunni della scuola secondaria che della scuola primaria:

• il 22 e 26 gennaio sono previsti gli incontri dedicati agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria

• il 23 gennaio si terrà secondo incontro per gli alunni della Scuola Secondaria presso l’Aula Magna del plesso Medi.

Oltre ai momenti teorici, il percorso prevede due importanti uscite didattiche per gli studenti della scuola secondaria. La prima tappa si svolgerà nel cuore del territorio di Castelvetrano, con un possibile approfondimento istituzionale presso l’Aula Consiliare, luogo simbolico di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, per aiutare gli studenti a comprendere il ruolo delle istituzioni e dei cittadini nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione delle risorse naturali del territorio. La seconda uscita porterà i ragazzi direttamente sul campo, alla scoperta della biodiversità e dell’ecosistema presso la foce del fiume Belice.

Con l’adesione al progetto, l’I.C. “Lombardo Radice - Pappalardo” conferma ancora una volta la propria vocazione di scuola aperta al territorio, capace di coniugare la didattica tradizionale con esperienze dirette di cittadinanza attiva e tutela del patrimonio naturalistico.



