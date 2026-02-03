Inserita in Salute il 03/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA PRENDERSI CURA DELL’UDITO: UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE A BALESTRATE Sentire bene è fondamentale per comunicare, orientarsi e vivere pienamente la quotidianità. Eppure, spesso l’udito è uno dei sensi a cui si presta meno attenzione. Proprio per questo motivo, martedì 10 febbraio 2026, a Balestrate si terrà la Giornata di Prevenzione Uditiva, un’iniziativa pensata per informare e aiutare i cittadini a prendersi cura della propria salute uditiva.



L’evento, patrocinato dal Comune di Balestrate e realizzato in collaborazione con Labirinto di Dionisio e ODV Associazione Civica Balestratese, offre la possibilità di effettuare una visita otorinolaringoiatrica gratuita, un controllo semplice ma molto importante per individuare eventuali problemi dell’udito.



Molti disturbi uditivi, come la riduzione dell’udito o i fastidiosi ronzii alle orecchie, possono comparire gradualmente e passare inosservati. Una visita di prevenzione permette di riconoscere questi segnali in tempo e di intervenire prima che diventino più seri, migliorando la qualità della vita a ogni età.



Le visite si svolgeranno presso la ODV Associazione Civica Balestratese, in Via Pompeo Vannucci 41, negli orari 09:00–13:00 e 15:00–19:00.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria, poiché i posti sono limitati.

Per prenotare è possibile chiamare il 350 598 3165.



La Giornata di Prevenzione Uditiva rappresenta un’occasione preziosa per fermarsi, ascoltare il proprio corpo e fare un passo importante verso il benessere. La prevenzione è un gesto semplice che può fare una grande differenza nel tempo.



