Inserita in Cronaca il 23/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Alcamo: In occasione del Safer Internet Day la Polizia di Stato incontra gli studenti



Nel corso degli incontri, rivolti agli studenti delle diverse fasce d’età, sono state affrontate tematiche di grande attualità quali la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che incidono profondamente sulla crescita e sul benessere dei giovani.



Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’uso corretto e consapevole di internet e dei social network, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti utili per riconoscere i rischi della rete, tutelare la propria privacy e adottare comportamenti online responsabili.



Durante gli incontri, gli operatori della Polizia di Stato hanno illustrato casi concreti, chiarito i profili normativi connessi ai reati informatici e spiegato le modalità con cui chiedere aiuto o segnalare situazioni di pericolo. Ampio spazio è stato riservato al dialogo e al confronto diretto con gli studenti che hanno partecipato con interesse e posto numerose domande.



Agli appuntamenti hanno preso parte anche operatori specializzati della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica di Trapani che hanno approfondito gli aspetti tecnici legati alla sicurezza digitale e alle principali minacce online, offrendo un contributo qualificato e mirato alla prevenzione.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e scuola, nella convinzione che la prevenzione e l’educazione alla legalità rappresentino strumenti fondamentali per garantire ai giovani un ambiente, reale e virtuale, più sicuro e rispettoso.



