    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Cronaca il 13/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Umbra Medical Italy ottiene l’esclusiva Meril per i dispositivi vascolari in Italia e raddoppia i ricavi nel 2025

Umbra

IL CEO: “Un’intesa a vantaggio della comunità e del comparto, che ci fa crescere e migliora le prestazioni sanitarie connesse”

Roma - Accordo storico e in esclusiva per l’Italia quello siglato fra Meril Life Sciences, multinazionale dei dispositivi medici con fatturato superiore al miliardo, e la realtà italiana Umbra Medical Italy, distributrice di dispositivi medicali e chirurgici che, dall’Abruzzo, sta conquistando il mercato internazionale. L’intesa riguarda il segmento dei dispositivi vascolari ed endovascolari e si inserisce in una fase di importante consolidamento per l’azienda, che nel 2025 ha registrato ricavi raddoppiati rispetto all’anno di esercizio precedente. Un dato che segnala un’accelerazione significativa in un comparto caratterizzato da forte competitività, centralizzazione degli acquisti e crescente attenzione all’innovazione tecnologica.

Laccordo con Meril amplia autorevolmente il portafoglio dei prodotti di Umbra Medical Italy e rafforza il posizionamento dellazienda come operatore strutturato nella distribuzione di tecnologie per il trattamento delle patologie periferiche – spiega il CEO Manuel Pantalone –. La linea oggetto dell’intesa comprende soluzioni destinate a strutture ospedaliere pubbliche e private, con un impatto diretto sulle attività di emodinamica e chirurgia vascolare. Questa intesa si inserisce in un periodo di forte espansione per la nostra realtà: nel 2025 abbiamo visto crescere i nostri ricavi in modo esponenziale, cosa che ci ha consentito di consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e internazionale, rafforzando lorganizzazione interna.

Laccordo con Meril rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e ci consente di proporre al sistema sanitario italiano soluzioni tecnologiche di livello internazionale. Grazie a questa intesa, Umbra Medical Italy potrà ora consolidare la propria presenza nel 2026, rafforzando la rete commerciale e la collaborazione con ospedali, centrali dacquisto del sistema sanitario e operatori del settore, in linea con un modello di sviluppo orientato a crescita strutturata e partnership internazionali”.

Per il mercato nazionale dei dispositivi vascolari, l’operazione si traduce in un nuovo assetto distributivo e in un ampliamento dell’offerta disponibile, in un contesto in cui qualità clinica, sostenibilità economica e affidabilità della supply chain restano elementi centrali per le strutture sanitarie.

Dati di contatto

Umbra Medical Italy
https://www.umbramedicalitaly.it/
E-mail: info@umbramedicalitaly.it

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

PRENDERSI CURA DELL’UDITO: UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE A BALESTRATE
Sentire bene è fondamentale per comunicare, orientarsi e vivere pienamente la quotidianità. Eppure, spesso l’udito è uno dei sens...
Leggi tutto
“NON SI È MAI TROPPO PICCOLI PER SCEGLIERE LA LEGALITÀ”: IL COMANDANTE MANTOVANI DIALOGA CON GLI ALUNNI DELL’I.C. “LOMBARDO RADICE-PAPPALARDO”
Si è concluso con grande successo il ciclo di incontri dedicati all’Educazione alla Legalità che ha visto protagonisti gli alunni delle ...
Leggi tutto
AL VIA IL PROGETTO “ON THE SEA - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”: L’I.C. “LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO” E MAREVIVO INSIEME PER LA TUTELA DEL MARE E DEL TERRITORIO
Ha preso ufficialmente il via questa mattina, presso l’Aula Magna del plesso “Pappalardo”, il progetto “ON THE SEA – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”....
Leggi tutto
Un gesto di solidarietà che scalda il cuore: l’Interact Club Marsala al fianco dei più fragili
C’è un filo invisibile che lega la spensieratezza di una festa estiva alla dignità di un pasto caldo servito con amore. È il filo della ...
Leggi tutto
Drone TUNDRA 2.1: Hexadrone ottiene la marcatura CE e la certificazione C5/C6
La certificazione del drone TUNDRA 2.1 di Hexadrone da parte dei laboratori Applus+ conferma la conformità al Regolamento UE 2019/...
Leggi tutto
AUGURI DI BUONE FESTE DALLA PRESIDENZA A.N.A.S NAZIONALE

Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web