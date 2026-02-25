    
Inserita in Cronaca il 25/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Incontri di sensibilizzazione all’osservanza del Codice della Strada. Prefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori delle strade incontrano gli studenti delle scuole secondarie.

Incontri
Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del
Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di
Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS Sezione di Trapani.

La progettualità, rivolta agli Istituti secondari di secondo grado, intende veicolare una proficua
interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che
sostenga e valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza
degli studenti in relazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e promuova l’adozione di
comportamenti corretti e sicuri.

Dopo gli incontri tenutisi nei mesi scorsi presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e
Bufalino di Erice e l’I.S. Ruggieri di Marsala, il quarto incontro formativo si è svolto presso la sede
dell’Istituto Tecnico del Settore Economico Francesco Ferrara di Mazara del Vallo.

Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito una trasversalità di tematiche,
dall’uso dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti,
dall’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di
reazione alla guida a causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio
intersoggettivo e multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una
significativa caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la
proiezione di materiale audio-video di forte impatto emotivo.

Rappresentanti qualificati dell’ANAS hanno relazionato sulle opere di efficientamento della
rete, sulle attività di manutenzione programmata e di gestione delle infrastrutture nonché sui progetti
di sostenibilità ambientali, tecnologici e di sicurezza.
Psicologi dell’ASP di Trapani hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le
ragioni psicologiche di scelte comportamentali sbagliate.

L’iniziativa proseguirà presso l’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano (18 marzo) e
l’I.S. Caruso di Alcamo (15 aprile), arrivando a coinvolgere complessivamente oltre mille studenti.
La progettualità prevederà anche la predisposizione di materiale informativo che potrà essere
veicolato dalla Consulta provinciale, in maniera da favorire occasioni di comunicazione orizzontale
in un contesto di apprendimento collaborativo.

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

