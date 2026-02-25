Inserita in Cronaca il 25/02/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA Incontri di sensibilizzazione all’osservanza del Codice della Strada. Prefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori delle strade incontrano gli studenti delle scuole secondarie. Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del

Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di

Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS Sezione di Trapani.



La progettualità, rivolta agli Istituti secondari di secondo grado, intende veicolare una proficua

interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che

sostenga e valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza

degli studenti in relazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e promuova l’adozione di

comportamenti corretti e sicuri.



Dopo gli incontri tenutisi nei mesi scorsi presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e

Bufalino di Erice e l’I.S. Ruggieri di Marsala, il quarto incontro formativo si è svolto presso la sede

dell’Istituto Tecnico del Settore Economico Francesco Ferrara di Mazara del Vallo.



Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito una trasversalità di tematiche,

dall’uso dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti,

dall’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di

reazione alla guida a causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio

intersoggettivo e multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una

significativa caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la

proiezione di materiale audio-video di forte impatto emotivo.



Rappresentanti qualificati dell’ANAS hanno relazionato sulle opere di efficientamento della

rete, sulle attività di manutenzione programmata e di gestione delle infrastrutture nonché sui progetti

di sostenibilità ambientali, tecnologici e di sicurezza.

Psicologi dell’ASP di Trapani hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le

ragioni psicologiche di scelte comportamentali sbagliate.



L’iniziativa proseguirà presso l’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano (18 marzo) e

l’I.S. Caruso di Alcamo (15 aprile), arrivando a coinvolgere complessivamente oltre mille studenti.

La progettualità prevederà anche la predisposizione di materiale informativo che potrà essere

veicolato dalla Consulta provinciale, in maniera da favorire occasioni di comunicazione orizzontale

in un contesto di apprendimento collaborativo.