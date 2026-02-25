|
Inserita in Cronaca il 25/02/2026
da ALESSANDRA GIANNOLA
Incontri di sensibilizzazione all’osservanza del Codice della Strada. Prefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori delle strade incontrano gli studenti delle scuole secondarie.
Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del
Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di
Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS Sezione di Trapani.
La progettualità, rivolta agli Istituti secondari di secondo grado, intende veicolare una proficua
interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che
sostenga e valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza
degli studenti in relazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e promuova l’adozione di
comportamenti corretti e sicuri.
Dopo gli incontri tenutisi nei mesi scorsi presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e
Bufalino di Erice e l’I.S. Ruggieri di Marsala, il quarto incontro formativo si è svolto presso la sede
dell’Istituto Tecnico del Settore Economico Francesco Ferrara di Mazara del Vallo.
Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito una trasversalità di tematiche,
dall’uso dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti,
dall’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di
reazione alla guida a causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio
intersoggettivo e multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una
significativa caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la
proiezione di materiale audio-video di forte impatto emotivo.
Rappresentanti qualificati dell’ANAS hanno relazionato sulle opere di efficientamento della
rete, sulle attività di manutenzione programmata e di gestione delle infrastrutture nonché sui progetti
di sostenibilità ambientali, tecnologici e di sicurezza.
Psicologi dell’ASP di Trapani hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le
ragioni psicologiche di scelte comportamentali sbagliate.
L’iniziativa proseguirà presso l’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano (18 marzo) e
l’I.S. Caruso di Alcamo (15 aprile), arrivando a coinvolgere complessivamente oltre mille studenti.
La progettualità prevederà anche la predisposizione di materiale informativo che potrà essere
veicolato dalla Consulta provinciale, in maniera da favorire occasioni di comunicazione orizzontale
in un contesto di apprendimento collaborativo.
