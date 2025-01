Inserita in Politica il 21/01/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Il neo Corso gratuito ITS per Informatico Biomedicale di Trapani ottiene un grande successo. Tante le opportunità di lavoro nel settore informatico Biomed e Biotech. Il neo Corso gratuito per Informatico Biomedicale di Trapani, organizzato dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, in collaborazione con l’ente di formazione ELIS ed in sinergia con il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e Beehive Società Cooperativa Sociale, ha ottenuto un notevole successo perché offre importanti opportunità nel campo dell´informatica biomedica che sono in continua crescita, grazie all´avanzamento delle tecnologie e alla crescente integrazione tra sanità e informatica. Tra le principali caratteristiche di questo corso, che trovano concrete applicazioni lavorative, c’è la conoscenza dello sviluppo di software per la salute; la creazione di applicazioni e software per la gestione dei dati clinici, la telemedicina e monitoraggio dei pazienti e le importanti analisi dei dati. Difatti, l’utilizzo di big data e analisi predittive sono utilizzate per migliorare i risultati clinici e ottimizzare i processi sanitari. Inoltre, le principali mansioni dell’Informatico Biomedicale includono lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di soluzioni informatiche Biomed e Biotech, l’integrazione di sistemi informatici ospedalieri e l’amministrazione di complesse infrastrutture di rete in aziende pubbliche e private del settore Nuove Tecnologie della Vita.



A seguito del notevole successo riscontrato dal corso, si comunica la riapertura del bando di selezione, offrendo a tutti gli interessati un’ulteriore opportunità di inviare la propria candidatura entro il 10 febbraio e partecipare alle selezioni. Restano pochi posti disponibili. Il corso, completamente gratuito, iniziato il 30 ottobre, è rivolto a chi possiede almeno un diploma di istruzione secondaria superiore. È ammessa la partecipazione di persone già occupate o iscritte a corsi universitari, purché abbiano domicilio e/o residenza in Sicilia. La durata del corso è di 2 anni ed il termine è previsto ad Aprile 2026. Sono comprese 1200 ore di attività didattica e laboratoriale tenute da docenti delle aziende partner, e 800 ore di stage presso aziende nazionali e internazionali del settore. Le lezioni sono erogate in modalità part-time in presenza, dal lunedì al venerdì, con obbligo di frequenza e un massimo del 20% di assenze consentite, presso la sede di Beehive Società Cooperativa Sociale, Corso Vittorio Emanuele, 42 – 91100 Trapani.



Beehive Società Cooperativa Sociale, è un Ente del Terzo Settore, impresa sociale e incubatore di start up. Tale Partner d’eccellenza ha una missione chiara sul territorio: "riportare il valore al sud" e contrastare l’emigrazione attualmente in atto delle nuove generazioni tramite azioni concrete di formazione, orientamento ed inserimento lavorativo a Trapani. Durante il corso, gli allievi acquisiranno anche la Certificazione Cambridge (lingua inglese), due Certificazioni di informatica e il patentino di primo soccorso. Su richiesta inoltre avranno la possibilità di fare un´esperienza all´estero nell´ambito del Programma Erasmus+. Per gli allievi iscritti previste anche borse di studio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero +39 3313395431 oppure è possibile candidarsi alle selezioni, direttamente al seguente link: https://www.itsvoltapalermo.it/iscriviti-ai-corsi/. È possibile consultare il bando di selezione allievi accedendo al sito www.itsvoltapalermo.it