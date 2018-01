Inserita in Tempo libero il 02/01/2018 da Direttore Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro Fino all’ 8 gennaio al Giotto Park giochi e attrazioni per tutti a 1 euro. Giostre per bambini e adulti al costo promozionale di solo un euro. Il parco giochi, in convenzione con Radio Tivù Azzurra (in diretta dalle ore 18 alle 21), offre divertimento per tutti a costi contenuti, anzi a solo un euro. Dalla casa degli orrori al Red Devil , Star Trek, Music Express, la Torre di 40 metri, il giro in autoscontro, tutte le attrazioni presenti all’interno del Luna Park di piazza Giotto sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 16 con ingresso gratuito.