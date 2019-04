Inserita in Cronaca il 14/04/2019 da Direttore VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE La Granfondo delle Valli Segestane è un´opportunità unica. E´ un´occasione per pedalare vivendo il mito degli antichi Greci che qui costruirono il tempio dedicato alle loro divinità. Per i Bikers e come rivivere le gesta degli Ellenici cultori del fisico e delle discipline sportive.

I colori assolati, il paesaggio tipico della campagna Siciliana fatto di vigneti e uliveti, i passaggi nei boschi, la vista mozzafiato del tempio di Segesta creano un´atmosfera unica. Se a queste suggestioni aggiungiamo un percorso tutto in fuoristrada di una bellezza rara, fatto in gran parte di single-track e tratti pedalati senza lunghe salite, allora la Granfondo delle Valli Segestane diventa un´emozione da non perdere per gli appassionati Bikers che amano la bici e la natura.

www.bicieavventura.it

VIDEO