Inserita in Cronaca il 03/09/2019 da Cinzia Testa Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo Il comune di Mazara del Vallo è ricco di vestigia storiche e di tracce delle diverse civiltà che si sono insediate sia sulle sponde del fiume Mazaro che nella sua area portuale. Ma non solo.. Nel territorio del Comune sono conosciuti da secoli tre piccoli laghetti denominati i “gorghi tondi”. Sono un’aera ricca di acqua, di selvaggina e di pescato, sufficientemente lontana dalla costa e dalle insidie dei pirati e dei banditi. In una valletta, poco distante dalla riva di un laghetto, qualche secolo fa è stato edificato un piccolo villaggio di agricoltori, di allevatori e di pastori. Si tratta di un villaggio di pregevole fattura composto da una decina di case realizzate con solide mura e con, al centro, un pozzo tutt’ora visibile. Sempre nella zona centrale del villaggio, fino a pochi anni fa, si poteva ancora ammirare un grande torchio . Torchio ormai scomparso, evidente ambita preda dei cacciatori di miseri tesori.. Come si può vedere dalle nostre immagini il villaggio, che si presume sia stato abbandonato alla fine del settecento, è ormai è quasi scomparso, inghiottito dalla folta vegetazione. Per arrivarci i sentieri sono di difficile accesso, anche se tutta la zona è un facile nascondiglio per i bracconieri.. Infatti, nonostante tutta l’area sia ormai una riserva naturale, si possono trovare , fra un cespuglio e qualche antico affioramento murario, manciate di bossoli. Tutta la zona potrebbe essere valorizzata ed, assai probabilmente, gli edifici ormai mal ridotti, potrebbero essere riattati per la fruizione turistica e naturalistica di tutta la zona dei Gorghi Tondi.. Ovviamente ..prima che i gorghi del tempo facciano definitivamente sparire questo piccolo tesoro..