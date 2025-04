Inserita in Sport il 04/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Trionfo del Circolo Schermistico Mazarese: Ai Campionati Italiani di Serie B1 la squadra di sciabola maschile è bronzo e ritorna in Serie A2 Grande entusiasmo e festeggiamenti per il Circolo Schermistico Mazarese, che ha recentemente raggiunto un traguardo storico: la squadra di sciabola maschile ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Serie B1 a Piacenza, guadagnandosi così la promozione in Serie A2.



Guidata dal Maestro Giuseppe Pugliese, la squadra ha dimostrato grande affiatamento ed una determinazione eccezionale durante tutta la competizione. I membri del team capitanati dal saccense Giuseppe Marciante e composti dal veterano Natale Tranchida ed i giovanissimi Gioele Coronetta e Lorenzo Marchetti, hanno dato il massimo, superando avversari agguerriti e mostrando il proprio valore sul campo.



"Questo bronzo rappresenta il risultato di un intenso lavoro di preparazione e dedizione da parte di ogni atleta", ha dichiarato il Maestro Pugliese. "Sono orgoglioso di come i ragazzi abbiano affrontato le sfide, dimostrando non solo abilità tecniche, ma anche grande spirito di squadra".



La promozione in Serie A2 segna un passo fondamentale per il Circolo Schermistico Mazarese, aprendo nuove opportunità per competere a livelli più alti. "Siamo entusiasti di ritornare in Serie A2 e di affrontare le migliori squadre italiane di sciabola", ha affermato Giuseppe Marciante. "È un grande onore per noi rappresentare la Città di Mazara del Vallo ed aver riportato il nostro Club tra le squadre più blasonate d’Italia".



Tutta la Società ha accolto calorosamente il ritorno della squadra, con una celebrazione organizzata per festeggiare il traguardo raggiunto. Atleti e sostenitori hanno riempito il Circolo, esprimendo il loro orgoglio e la loro gioia per il successo degli atleti. "Il nostro Circolo è una grande famiglia, e questo risultato è frutto del lavoro di tutti, piccoli e grandi atleti", ha aggiunto Natale Tranchida.



Con le competizioni di fine stagione in arrivo, tutta la Società è al lavoro per affinare le proprie tecniche e prepararsi a competere ad ogni livello.

Il Circolo Schermistico Mazarese, forte di questo trionfo, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando a diventare un punto di riferimento nel panorama della scherma italiana.