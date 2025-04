Inserita in Tempo libero il 03/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Il Duo Piras-Conte domenica a Marsala per un viaggio musicale tra classica, jazz e cinema Il Duo Piras-Conte si esibirà il 6 aprile al Teatro Sollima di Marsala per la XXV Stagione Concertistica dell´Accademia Beethoven, con un programma che spazia da Gershwin a Morricone.







Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica colta e delle grandi colonne sonore, domenica 6 aprile, alle ore 18:00, a Marsala. Il Teatro EliodoroSollima ospiterà il Duo Piras-Conte nell´ambito della prestigiosa XXV Stagione Concertistica dell´Accademia Beethoven. Un evento che si preannuncia emozionante e raffinato, capace di trascinare il pubblico in un viaggio sonoro che spazia dalla musica classica al jazz, fino alle indimenticabili composizioni per il cinema. Francesca Piras, virtuosa del clarinetto, e Benedetta Conte, talentuosa pianista, uniranno le loro sensibilità artistiche per regalare un concerto di rara intensità, unendo tecnica e interpretazione in un dialogo perfetto tra i due strumenti.



L´Accademia Beethoven, che celebra quest´anno 35 anni di attività sotto la direzione del Maestro Giuseppe Lo Cicero, conferma con questo evento la sua missione di portare musica di alta qualità in Sicilia. "La nostra Stagione Concertistica è pensata per offrire al pubblico spettacoli di livello eccelso, capaci di attrarre appassionati e intenditori", ha dichiarato il presidente Lo Cicero. "Il concerto del Duo Piras-Conte rappresenta al meglio il nostro impegno per la diffusione della cultura musicale". L´evento, patrocinato dal Comune di Marsala, dall´Assemblea Regionale Siciliana e dall´Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, si annuncia come una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo.







Il programma della serata si apre con l´intensa "Meditation" di Jules Massenet, brano che metterà in luce la delicatezza espressiva delle due musiciste. A seguire, la celebre "Rhapsody in Blue" di George Gershwin, pezzo simbolo della fusione tra classica e jazz, in cui il clarinetto di Piras si intreccerà con il pianismo brillante di Conte. L´eclettismo del duo emergerà poi con le "Tre danze latine" di Marco Mangani, caratterizzate da ritmi vivaci e melodie suggestive. La seconda parte della serata sarà un omaggio alle straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone: da "C´era una volta il West" a "Mission", passando per "Nuovo Cinema Paradiso" e "La leggenda del pianista sull´oceano", le due interpreti daranno vita a un tributo emozionante a uno dei più grandi compositori della storia del cinema. A concludere il concerto, la romantica "Salut d´Amour" di Edward Elgar e la suggestiva "Jewish Suite" di Mangani, perfette per mettere in risalto tutta la sensibilità artistica delle due esecutrici.



Il Duo Piras-Conte vanta una carriera di grande spessore. Francesca Piras si è perfezionata con maestri del calibro di Fabrizio Meloni e Wenzel Fuchs, collaborando con orchestre di fama internazionale. Benedetta Conte, vincitrice di prestigiosi concorsi tra cui il Premio Ciccolini, ha calcato palcoscenici di grande rilievo come il Kennedy Center di Washington. Insieme, formano un ensemble capace di emozionare e coinvolgere, grazie a una perfetta intesa artistica e a un repertorio ricercato.







"Con orgoglio annuncio che l’Accademia L. Van Beethoven, ora APS, è ufficialmente iscritta al RUNTS – conclude il Maestro Lo Cicero -. Da oggi potete sostenerci destinando il 5x1000 della Dichiarazione dei Redditi inserendo il nostro Codice Fiscale 91004720818 nella apposita casella. Da 35 anni promuoviamo cultura musicale con passione, il vostro contributo è vitale per continuare a diffondere arte e bellezza. Grazie a chi ci affiancherà in questo percorso".



Il sipario sul Duo Piras-Conte si alzerà domenica 6 aprile alle ore 18:00 al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala. Un viaggio sonoro che attraversa epoche e stili, un´occasione per lasciarsi trasportare dalla magia della musica interpretata da due artiste di straordinario talento. Un concerto da non perdere, dove la passione e la maestria del Duo Piras-Conte conquisteranno il pubblico con un programma avvincente e ricco di emozioni