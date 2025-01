Inserita in Sport il 15/01/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Istituto Tecnico Economico "Salvatore Calvino" di Trapani Studenti del Management dello Sport sulle nevi di Sappada (Udine) Sono 44 gli studenti delle quinte classi della Specializzazione in Management dello Sport dell’Istituto Tecnico Economico “Salvatore Calvino” di Trapani partiti alla volta di Sappada (Udine) per partecipare al “Sappada Ski-Neve All Inclusive”, viaggio di istruzione sportiva finalizzato ad acquisire esperienza sugli sport invernali ampliando l’offerta formativa della specializzazione. Il Sappada Ski si svolge in un comprensorio sciistico ideale per principianti e intermedi in quanto dotato di piste sicure e poco affollate. I ragazzi del “Calvino” saranno seguiti dai maestri della Scuola Sci Sappada in un percorso di crescita sia dal punto di vista tecnico che umano. Sciare è soltanto uno degli sport che nel corso dei 5 anni del percorso formativo gli studenti vengono a conoscenza praticandoli sotto la guida di tecnici e specialisti di società di pallavolo, pallamano, basket, scherma, nuoto, pallanuoto, tiro con l’arco, padel, vela, ecc. con le quali è stata creata una rete di collaborazione territoriale unica nel suo genere in termini di qualità e completamento formativo.



La Specializzazione in Management dello Sport fa parte dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) che costituisce il pilastro dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Economico “S. Calvino” grazie al quale gli studenti vengono aiutati a sviluppare competenze in economia aziendale, diritto, informatica e nelle lingue straniere, fornendo una solida base per affrontare il mondo del lavoro o proseguire gli studi universitari in ambito economico e giuridico. La Specializzazione in Management dello Sport consente poi agli studenti di coniugare l´amore per lo sport con competenze pratiche nella gestione di società sportive, eventi e strutture sportive pubbliche e private, trasformando così la passione in opportunità di lavoro.



Altro percorso innovativo di studi proposto dall’Istituto “S.Calvino” è la Specializzazione in E-Commerce, una formazione contemporanea e in linea con le esigenze del mercato, offrendo agli studenti una preparazione completa e cosmopolita grazie a discipline come Search Engine Optimization (SEO), strategie di marketing, lingue straniere, informatica ed economia aziendale, con la possibilità di ottenere certificazioni in lingua straniera ed informatica, ampliando così le loro prospettive professionali.



Per visionare l’Istituto, sito nel centro storico della città, in via San Michele, e parlare con i docenti delle diverse opportunità didattiche, sono disponibili ulteriori date di OPEN DAY sabato 18 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 19 gennaio dalle 9 alle 13.