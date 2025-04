Inserita in Politica il 07/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Successo per l´iniziativa Grande partecipazione all’evento “Villa in fiore” organizzato ieri, domenica 6 aprile, presso la Villa Margherita grazie alla collaborazione di diverse Associazioni del territorio coordinate da Live Charity. Nel dettaglio, hanno partecipato le associazioni Live Young, Croce Rossa, Apri Onlus, Tienamoci per Mano, Badia Grande, Solidalia, Voglia di Vivere, Prof.Ass, Rugby Trapani, Forum Tp Accessibile, The Boxe, Azione X.

Una mattinata all’insegna del divertimento e della creatività con la realizzazione di diversi laboratori . Questo è il secondo appuntamento dopo quello organizzato a carnevale in favore dei bambini/e della nostra comunità che ha visto il coinvolgimento anche delle giostre Zirillo presenti all’interno della villa.

"Ringraziamo tutte le associazioni coinvolte nell’iniziativa - dichiarano il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Giuseppe Virzì - che in maniera gratuita hanno regalato una mattinata di allegria prima della festività della Pasqua ai bambini e alle famiglie che hanno scelto di trascorrere una mattinata spensierata. L’immagine della parte più bella della nostra comunità: il mettersi al servizio dei più piccoli in modo disinteressato".