Inserita in Cronaca il 07/01/2025 da Patrizia Carcagno "Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2024": grande chiusura ieri con la Befana sui trampoli. Assessore Bevilacqua: "Bilancio positivo, grazie a tutti" Con l´arrivo della Befana sui trampoli a Favignana, si è ufficialmente chiuso ieri "Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2024", il ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune con l´Area Marina Protetta e le associazioni locali. Per tre settimane, una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli ha animato le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo, con concerti, attività per bambini, spettacoli e degustazioni, riscuotendo grande partecipazione ed entusiasmo da parte delle comunità e dei visitatori.

L’assessore al Turismo Stefania Bevilacqua, intervenendo ieri durante l´evento finale, ha tracciato un bilancio positivo delle iniziative, esprimendo grande soddisfazione per la partecipazione e lo spirito di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

"Questo Natale ha dimostrato che è possibile lavorare tutti insieme per il bene comune", ha detto Bevilacqua. "Quando si collabora con il cuore, si possono fare cose meravigliose. Ringrazio l´Area Marina Protetta, le associazioni e tutti coloro che hanno partecipato con passione e impegno, spesso andando oltre i propri compiti, dando prova di un profondo senso di comunità e collaborazione". L´assessore ha dato appuntamento alla prossima iniziativa in programma, i festeggiamenti del Carnevale, un evento atteso con entusiasmo che vedrà ancora una volta il coinvolgimento attivo delle associazioni e dei cittadini.