Inserita in Politica il 29/12/2024 da Patrizia Carcagno La RETE associativa A.N.A.S Nazionale: solidarietà concreta alla famiglia di Montelepre rimasta senza casa La rete associativa A.N.A.S (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Nazionale si è unita alla mobilitazione di solidarietà in favore della famiglia di Montelepre (PA) rimasta, nel periodo natalizio, vittima di un incendio che ne ha devastato la casa con tutto ciò che possedeva.

Il sostegno della Rete Associativa Nazionale A.N.A.S Italia, è stato immediato con l´invio di aiuti concreti attesa la situazione ed il periodo, d´intesa con l’Amministrazione comunale di Montelepre, con la quale, la rete Associativa, collabora nell’ambito del progetto Legge Regionale n.16. Il Presidente Nazionale a precisato che oltre al sostegno fornito nell´immediato, nel futuro prossimo, è stato programmato un ulteriore e concreto sostegno mediante la fornitura di generi alimentari (la prima già consegnata venerdì 27 dicembre 2024) e di vestiario per tutti i componenti del nucleo familiare.

In fine, la RETE Associativa Nazionale A.N.A.S Italia, grazie al progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana, fornirà alla famiglia gli arredi indispensabili (mobilio ed elettrodomestici) per il nuovo alloggio che si auspica sia prontamente individuato e messo a disposizione dagli Enti preposti.