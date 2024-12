Inserita in Politica il 23/12/2024 da Patrizia Carcagno MARSALA: I CARABINIERI PORTANO DEI DONI AI PICCOLI RICOVERATI AL REPARTO DI PEDIATRIA DEL PAOLO BORSELLINO Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno fatto visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino per festeggiare insieme il Natale e augurare una buona guarigione a tutti i piccoli ricoverati.

I militari hanno trascorso qualche ora insieme ai piccoli facendo passare loro un momento di spensieratezza in un periodo di difficoltà, portando doni e gadgets.