Inserita in Politica il 11/12/2024 da Patrizia Carcagno Primo avvio delle iniziative nascenti dal Protocollo di intesa per contrastare la violenza nei confronti delle donne Nell´ambito delle iniziative previste dal “Protocollo d´intesa per la promozione delle strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” sottoscritto lo scorso 28 novembre, oggi presso la Prefettura di Trapani si è tenuto un incontro in cui è stato illustrato il corso di finanza personale che la Banca d’Italia ha pensato e realizzato per le donne in condizioni (anche temporanee) di fragilità e/o di disagio: Le Donne Contano, che attraverso un linguaggio chiaro e semplice, affronta in 5 moduli i temi della pianificazione, degli strumenti di pagamento, dell’home banking e della sicurezza informatica, dell’indebitamento e degli investimenti .



All’apertura dei lavori erano presenti il Prefetto, il direttore della Banca d’Italia, il Questore e i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.



Sono stati, in particolare, presentati i primi quattro moduli: si è iniziato con la pianificazione, cioè quell´attività volta a organizzare e progettare la gestione delle risorse finanziarie (familiari) secondo un piano definito. Ogni giorno vengono prese delle decisioni economiche: queste scelte, che incidono sul nostro presente e futuro, possono essere meglio ponderate attraverso la pianificazione che permette di utilizzare meglio le risorse e individuare le priorità



Si è proseguito con il tema dell’indebitamento, come opportunità che può permettere di anticipare i consumi, senza aspettare di dover accumulare risorse negli anni. (Dopo una breve presentazione delle principali forme di indebitamento) ci si è soffermati sulle cautele da seguire sia nella scelta della forma più adatta alle esigenze di ciascuno, sia nella gestione del prestito, con un cenno anche agli strumenti a disposizione del cliente in caso di difficoltà.



Quindi si è parlato del contratto di conto corrente, delle cautele e dei vantaggi del suo utilizzo e dei servizi accessibili da remoto, con un focus su alcuni presidi atti a rafforzare la sicurezza informatica del wi-fi domestico e dei dispositivi elettronici. Infine alcuni suggerimenti su comportamenti prudenti per una serena navigazione in rete, ed un cenno alle principali forme di frodi informatiche.



Nell’ultimo modulo, sono stati presentati gli strumenti di pagamento elettronici, che consentono di pagare e trasferire somme di denaro da un soggetto ad un altro senza utilizzare il contante; dopo l’illustrazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie che oggi gli intermediari offrono, ci si è soffermati sulle cautele che è opportuno seguire nell’utilizzo delle stesse.



Il Direttore della Sede di Palermo della Banca d´Italia, dr. Emanuele Alagna ha introdotto la presentazione, che sarà realizzata da Alessandra Giudice e Paola Russo.