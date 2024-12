Inserita in Politica il 11/12/2024 da Patrizia Carcagno A Erice ristrutturato il luogo di culto dei Testimoni di Geova Si sono ufficialmente conclusi i lavori di ristrutturazione della Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Erice, un luogo di culto rinnovato per rispondere meglio alle esigenze della comunità locale. Sabato 7 dicembre, l’evento Open House ha dato la possibilità a molti di visitare gli ambienti rinnovati e di comprendere il significato e la funzione della Sala del Regno per la comunità.



L’edificio ha mantenuto una struttura semplice e funzionale ed è stato ristrutturato in parte da ditte locali. Specialmente nella parte conclusiva del progetto sono intervenute anche delle squadre di volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.



Daniele Magnani, responsabile dei lavori, ha detto: “Per i testimoni di Geova la sicurezza è della massima importanza. Per questo adottiamo elevati standard in materia di prevenzione e protezione mentre ci prendiamo cura dei nostri luoghi di culto. Questo, oltre a prevenire gli infortuni, crea un ambiente sereno dove tutti si sentono gratificati. È stato bello vedere durante i lavori di ristrutturazione di questo edificio uomini e donne collaborare con gioia motivati da valori basati sulla Bibbia. In cantiere hanno partecipato più di 300 volontari provenienti anche dalla Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Lombardia. Circa il 40% di questi erano donne. Ringraziamo le autorità locali e gli enti territoriali per la collaborazione e la disponibilità mostrata nei nostri confronti. Ciò ha permesso di portare felicemente a termine questo progetto”.



Il nuovo luogo di culto ospiterà i 700 testimoni di Geova della zona. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale.



Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni. “Siamo felici di offrire alle comunità un bel luogo come questo”, spiega Piero Maltese, portavoce dei Testimoni di Geova. “Le persone che assistono alle riunioni che vi si tengono ricevono consigli che li aiutano a diventare genitori e figli migliori; trovano anche sostegno nell’affrontare situazioni difficili, il tutto in un’atmosfera accogliente e informale. Continuiamo a offrire luoghi di aggregazione che soddisfino elevati standard di sicurezza. Nelle scorse settimane abbiamo inaugurato i nuovi locali a Misilmeri e Castelbuono. Questa settimana stiamo inaugurando la Sala del regno di Erice. Gli abitanti di Erice, Trapani e comuni limitrofi sono benvenuti alle nostre riunioni settimanali, che sono aperte a tutti indipendentemente dal credo religioso, posizione sociale o stile di vita”.



Il Sindaco di Trapani, il Dott. Giacomo Tranchida, ha elogiato la funzionalità della struttura. Commentando il lavoro svolto dai Testimoni di Geova a favore delle vittime di dipendenze e dei detenuti, il Sindaco ha detto: “Auspico vivamente che anche i Testimoni locali possano contribuire, insieme ad altre associazioni del territorio, a contrastare il disagio sociale, in particolare la crescente diffusione della tossicodipendenza tra i giovani della comunità trapanese”.



L’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Erice, la Dott.ssa Carmela Daidone, ha espresso gratitudine per l’invito istituzionale. Rivolgendosi ai presenti, ha detto: “Oggi ho visto una realtà che va oltre il buon vicinato, una comunità che pensa alla vita. Grazie per l’attenzione che mostrate a tematiche importanti come il bullismo e a problemi di tossicodipendenza. Mostrare attenzione a queste grandi tematiche è importante”.



La ristrutturazione della Sala del Regno di Erice è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.