Inserita in Politica il 10/12/2024 da Patrizia Carcagno Distretto Turistico Sicilia occidentale presentazione candidatura Unesco Sarà presentato domani, mercoledì 11 dicembre alle 10.00, nella sede del Distretto Turistico presso Sicindustria, in via Mafalda di Savoia a Trapani, il dossier per la candidatura del territorio della provincia di Trapani al network UNESCO delle Città Creative per la Gastronomia.



All’incontro sono stati invitate le istituzioni della provincia, le associazioni di ristoratori, sommelier, albergatori, cuochi, le Pro Loco, i presidi slow food, i Consorzi di tutela dop e igp, gli istituti Alberghieri della provincia e gli operatori di settore.



In questi mesi il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, con il coordinamento del consulente Cristiano Casa che ha seguito la candidatura di Parma poi risultata vincitrice, ha promosso in molti Comuni della provincia incontri con rappresentanti istituzionali, associazioni di settore, operatori turistici che hanno manifestato interesse e condivisione della candidatura di Trapani Città Creativa per la Gastronomia, riconoscimento che accrescerebbe visibilità e attenzione all’intero settore e che avrebbe ricadute positive anche in campo sociale, culturale e in termini di occupazione giovanile.



Il dossier, che verrà presentato a Parigi entro il 3 marzo, si sviluppa in sei progetti che valorizzano le tante eccellenze gastronomiche che caratterizzano l’area della Sicilia occidentale legate alle produzioni, alle tradizioni e alla cultura gastronomica locale.



La stampa è invitata a partecipare per conoscere le linee guida dei progetti sviluppati nel dossier.



In questo percorso il Distretto Turistico ha promosso un concorso di idee tra gli studenti delle classi IV e V C, indirizzo grafico del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Trapani per la realizzazione del logo che caratterizzerà la candidatura Unesco e domani nel corso della presentazione del dossier, alla presenza degli alunni e dei docenti che li hanno supportati, sarà premiato il vincitore.