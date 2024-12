Inserita in Cronaca il 06/12/2024 da Patrizia Carcagno Gioco illegale, oltre 20 miliardi il giro d’affari online. Ecco come starne alla larga È un mercato ricchissimo, completamente illegale e soprattutto nascosto. Il gioco nero raccoglie quasi 20 miliardi di euro ogni anno solo nella filiera online. Soldi che vengono sottratti direttamente alle casse dello Stato, che controlla e amministra il comparto pubblico, e che finiscono per finanziare le attività criminali di famiglie mafiose e clan.

A mettere in evidenza questi numeri è stata, lo scorso anno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che in collaborazione con la Guardia di Finanza ha inibito l’accesso a quasi 10 mila siti di gioco illegali. A fine 2022 il numero di piattaforme bloccate era di 9.421 e in soli 9 mesi il dato è cresciuto di 264 unità, a conferma di una vera e propria selva nascosta di siti, piattaforme, domini che offrono un canale illegale per scommesse e casinò. D’altronde quella del gioco online è una filiera che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni: nel 2022 la spesa ha superato i 3 miliardi e 800 milioni di euro, contribuendo per oltre 1 miliardo all’erario dello Stato, e sorpassando ormai nettamente il comparto tradizionale.

Eppure questi numeri potrebbero essere molto più grandi se si riuscisse a bloccare definitivamente il ritorno del gioco nero. Anche la Direzione Antimafia parla di numeri impressionanti, stimando in 25 miliardi di euro il giro d’affari complessivo del gambling non autorizzato, con il 75% riconducibile a internet. Ma perché si sceglie il black market? Dalle quote più alte per le scommesse alle vincite più alte per quanto riguarda i casino games, ma anche minori vincoli per i gestori, che non devono sottostare alle norme previste dalla filiera pubblica, e soprattutto meno controlli.

È per questo che diventa importante capire come distinguere un casinò legale da uno illegale. Le strategie sono molto semplici: tutti i casinò dotati di licenza italiana mostrano nella home page del loro sito il logo di ADM, un timone colorato di rosso, bianco e verde. Questa licenza è la garanzia che il casinò rispetta gli standard stabiliti dalla normativa, offrendo così un ambiente di gioco sicuro e regolamentato, dove anche le transazioni monetarie sono sicure e garantite e i dati personali sono protetti. Attenzione poi a trovare il numero di licenza, a cinque cifre, nella parte inferiore della home page, accompagnato in genere dalla scritta “Gioco Legale e Responsabile”.

Per togliersi ogni dubbio, poi, basta andare sul sito ufficiale di ADM, confrontare il numero di licenza, il nome dell’operatore e l’indirizzo URL. Altra garanzia di legalità è la presenza di termini e condizioni chiare, leggibili e consultabili, nonché una pagina “Chi siamo” che viene aggiornata e offre informazioni trasparenti sulla proprietà della pagina e dei giochi presenti su quella piattaforma. Così facendo si è sicuri di giocare su un sito sicuro, capace di offrire assistenza clienti efficiente e valida, cosa che invece non avviene sulle piattaforme illegali, che lasciano gli utenti soli a sé stessi.

Piccoli passaggi che rivestono però un’importanza cruciale per sconfiggere la piaga del gioco nero. E per tutelare gli appassionati, sempre più sottoposti ai pericoli della filiera illegale