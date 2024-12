Inserita in Tempo libero il 05/12/2024 da Patrizia Carcagno Nocellara Fest inaugura il Natale a Castelvetrano Si è tenuta ieri, alla presenza del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ed esponenti della civica amministrazione, presso Palazzo di Città a Castelvetrano, la conferenza stampa di presentazione del programma Nocellara Fest. L´evento, organizzato dall´Associazione HYPSAS, nei giorni 6-7-8 dicembre 2024 nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano, intende promuovere la conoscenza del patrimonio territoriale agricolo, paesaggistico e storico-artistico attraverso il prodotto Olio extravergine e Olive Nocellara del Belice.



La manifestazione giunta alla seconda edizione è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l´Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Comune di Castelvetrano.



Le tre giornate si articoleranno in vari momenti di attività e condivisione. Il programma si sviluppa tra seminari, convegni, attività per grandi e piccini. Nella giornata di domenica 8 dicembre ci sarà l´apertura del Natale castelvetranese con le prime attività natalizie che prenderanno il via proprio con il Nocellara Fest. Nella stessa giornata, oltre all´inaugurazione della Casa di Babbo Natale sarà possibile prendere parte allo spettacolo “Opera dei Pupi” della famiglia Argento di Palermo.



Alcuni degli eventi previsti in programma saranno a numero chiuso. Per tutti i dettagli www.nocellarafest.it