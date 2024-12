Inserita in Tempo libero il 03/12/2024 da Patrizia Carcagno "Il Mio Nome è Mai Più", il concerto dei Blue Monkeys: venerdì 6 dicembre Venerdì 6 dicembre 2024 - alle ore 21.30 - al Teatro Impero di Marsala, "Il Mio Nome è Mai Più" il concerto dei Blue Monkeys. Una band di giovani talenti marsalesi, pronta a lasciare il segno sul palco del teatro più importante della città: il loro primo grande concerto al Teatro Impero. Organizzazione ProblemiZero Pastorella Event. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.



"Marsala unita attraverso la musica, è un concerto musicale nato con l´obiettivo di sensibilizzare i giovani su temi di grande attualità e impatto sociale, iniziativa, costruita attorno al linguaggio universale della musica. IL FUTURO DELLA MUSICA DI MARSALA È QUI!".



Con la loro passione, energia e sound unico, i Blue Monkeys sono pronti a conquistare il cuore di tutti. Questa è una serata che celebrala la musica e il sogno di una nuova generazione di musicisti.



I Blue Monkeys sono: Carola Zichittella (voce e chitarra solista), Samuele Saladino (batteria), Salvatore Saladino (basso), Ciccio Spedale (chitarra) e Benny Messana (tastiere). Carola, Samuele, Salvatore, Ciccio e Benny si incontrano casualmente in un festival di inediti che si è svolto in provincia di Trapani. Carola era presente come cantante interprete solista, mentre il resto il resto dei ragazzi dava vita ad una band. Da questo incontro del tutto casuale tra i

ragazzi nascono i Blue Monkeys, band di giovanissimi a cui piace la musica rock. Hanno all´attivo molte cover di grandi band come Queen, Pink Floyd, non disdegnano il rock Made in Italy, come Vasco Rossi e stanno già lavorando ad un loro progetto inedito con l’aiuto di grandi professionisti del settore.



Progetto: "Il Mio Nome è Mai Più"



Il progetto "Il Mio Nome è Mai Più" è uno spettacolo concerto musicale nato con l´obiettivo di sensibilizzare i giovani su temi di grande attualità e impatto sociale: le guerre, i bambini vittime di conflitti, le diversità sociali, l´emarginazione e l´inclusione. In un contesto in cui il dialogo e la comprensione reciproca sono cruciali, "Il Mio Nome è Mai Più" vuole rappresentare un´occasione di riflessione profonda, portando in scena storie ed emozioni attraverso musica e parole.



Obiettivi:



1. Sensibilizzazione: Educare e sensibilizzare i giovani studenti e il pubblico generale sui temi delle guerre e delle loro conseguenze, in particolare per i bambini, e sul valore dell’inclusione sociale.



2. Inclusione: Promuovere la solidarietà, la tolleranza e il rispetto per le diversità culturali, sociali ed economiche.



3. Crescita Personale: Favorire la riflessione personale tra i giovani spettatori, stimolando empatia e impegno sociale.



4. Esperienza di Comunità: Creare uno spazio in cui i giovani possano sentirsi parte di una comunità che promuove valori universali di pace, rispetto e uguaglianza.



Struttura del Progetto



Il progetto si articola in diverse fasi che coinvolgono sia la preparazione che lo svolgimento dello spettacolo, oltre che momenti di discussione e riflessione.



Fase 1: Preparazione



1. Collaborazione con scuole ed enti locali: Creazione di una rete di collaborazioni con istituti scolastici, biblioteche, comuni e associazioni del territorio.



2. Incontro di presentazione: Organizzazione di un incontro con i referenti, educatori e amministratori locali per illustrare i dettagli e gli obiettivi dello spettacolo.



Fase 2: Spettacolo - Concerto



Lo spettacolo, che si svolgerà in un ambiente inclusivo e accessibile a tutti, combina musica dal vivo e narrazione, intervallando canzoni a momenti di racconto, immagini e testimonianze sui seguenti temi:



1. Le guerre e le loro conseguenze: Attraverso storie di bambini coinvolti in conflitti e canzoni che raccontano le loro esperienze, si esplora il dolore della guerra e la perdita dell’infanzia.



2. Le diversità sociali: Brani e narrazioni che illustrano come le differenze economiche, culturali e sociali possano creare distanze, ma anche ponti, tra le persone.



3. L’emarginazione e l’inclusione: Racconti di chi si trova ai margini della società e canzoni che esprimono il desiderio di essere accolti e compresi.



Il concerto in conclusione rappresenta un momento di condivisione, in cui i partecipanti saranno invitati a riflettere e condividere le proprie emozioni.



Destinatari



Il progetto si rivolge principalmente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma è aperto anche alla partecipazione del pubblico generale, degli insegnanti e delle famiglie.



Risultati Attesi



• Maggiore Consapevolezza sui temi trattati, stimolando nei giovani la capacità critica e il senso civico.



• Incremento della Coesione Sociale, sensibilizzando i partecipanti alla comprensione e all’accoglienza delle diversità.



• Impatto Emotivo e Personale: Attraverso la musica e la narrazione, ci aspettiamo che i giovani possano sentire un legame emotivo con i temi della pace e dell’inclusione, promuovendo un cambiamento di prospettiva e un impegno attivo nella propria comunità.



Conclusione - "Il Mio Nome è Mai Più" vuole essere non solo uno spettacolo, ma un vero e proprio messaggio di speranza, pace e solidarietà.



