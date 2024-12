Inserita in Politica il 02/12/2024 da Patrizia Carcagno La responsabile dell´agenzia nazionale del turismo Usa e Messico in visita al Comune di Castellammare del Golfo Promuovere Castellammare del Golfo -e l’intera provincia di Trapani- quale destinazione turistica con peculiarità naturalistiche e culturali identitarie con particolare attenzione al turismo delle radici.

La responsabile Enit-Agenzia nazionale del turismo dei mercati Usa e Messico, Caterina Orlando, ne ha parlato a palazzo Crociferi nel corso di un incontro con il sindaco Giuseppe Fausto.



Originaria di Castellammare del Golfo, Caterina Orlando da 17 anni coordina il team degli uffici di New York e Los Angeles dell’agenzia nazionale del turismo, realizzando piani di marketing e promozione della destinazione Italia negli Stati Uniti e in Messico.



«Orgogliosi delle eccellenze della nostra Castellammare del Golfo che, come Caterina Orlando, rappresentano il volto migliore della nostra terra- dice il sindaco Giuseppe Fausto-. Siamo grati a Caterina Orlando per la visita istituzionale e per il suo impegno nella promozione del territorio italiano negli Stati Uniti.

La nostra concittadina ha ereditato dalla nostra terra l’interesse per le culture e il senso del viaggio che porta avanti in maniera eccellente grazie ad una preparazione di livello, ottenendo riconoscimenti e gratifiche che, per modestia, rende noti solo in un ambito ristretto. Siamo certi che il suo lavoro potrà essere un valore aggiunto per il nostro territorio -conclude il sindaco Giuseppe Fausto- facendo tesoro di suggerimenti e la preziosa collaborazione per la promozione della nostra Castellammare del Golfo, destinazione che punta non solo al turismo di prossimità ma anche a quello a lunga distanza»

Al cordiale incontro con il sindaco Giuseppe Fausto erano presenti anche l’assessore comunale al turismo, Mariella Caleca, e la presidente dell’associazione albergatori Castellammare e Scopello, Emanuela Magaddino, vicepresidente del distretto turistico Sicilia occidentale.