Inserita in Politica il 29/11/2024 da Patrizia Carcagno SPOR – TI – AMO: PER UNA SCUOLA INCLUSIVA Si è concluso giorno 27 novembre 2024, nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi-De Vita”, il progetto “Spor –ti –amo”, fortemente voluto e promosso dal Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta e curato dai docenti Cappello Federica, Licari Filippo, Calandrino Marta, Grillo Giulia Denise e Lombardo Valentina.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di Marsala Onorevole Massimo Grillo, Pellegrino Marcella dell’Associazione “Amici di Caterina”, Zerilli Nicoletta e Ciaramida Marina per l’Associazione ANFASS, la Consigliera Comunale Martinico Elia, Padre Tumbarello Giancarlo, e da remoto, il Provveditore agli Studi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani dott. Davide Nugnes.

Unanime è stato l’encomio di tutti gli ospiti che hanno partecipato. In particolare, il Sindaco e il Provveditore agli Studi hanno elogiato l’iniziativa che coniuga il valore dello sport e della salute con i principi della solidarietà e della legalità e si inquadra perfettamente con le iniziative culturali, promosse dall’Amministrazione comunale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani e dall’Assessorato dell´Istruzione e della Formazione Professionale per la Regione Sicilia.

Le due fasi dei giochi sportivi, che hanno visto protagonisti le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia, le alunne e le alunne della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado, sono state precedute dall’esecuzione di alcuni brani musicali, tra cui l’inno di Mameli, eseguiti magistralmente dall’Orchestra dell’Istituzione scolastica, diretta dai docenti Cassarà Leonardo, Graziano Salvatore, Noto Elisabetta, Piacentino Agostino e dal coro del maestro Salvo Gaspare. Alle esecuzioni musicali si sono alternate le interpretazioni di tre poesie, composte da tre alunne della scuola Secondaria di 1° grado, a cui hanno fatto seguito le attività sportive.

Il Dirigente scolastico, che ancora una volta ha preso parte ai giochi insieme alle alunne, agli alunni e ai loro genitori, ha così riaffermato l’impegno dell’Istituzione scolastica per una scuola inclusiva e aperta al territorio: “L’Istituzione scolastica, che dirigo, è una scuola per cui il concetto di inclusione non è flatus vocis ma una finalità che pervade ogni iniziativa o progetto scolastico, una Istituzione scolastica, la nostra, pronta al dialogo e all’ascolto con l’utenza, alunne e alunni, genitori”.