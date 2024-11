Inserita in Tempo libero il 29/11/2024 da Patrizia Carcagno OLTRE 600 ATLETI AL VIA DELLA XV HALF MARATHON MAZARA, VALIDA QUALE QUINTA E ULTIMA TAPPA DEL CIRCUITO RUNNING SICILY-TROFEO MINI Oltre 600 atleti saranno domenica prossima al via della XV Half Marathon Mazara, gara valida quale quinta ed ultima prova del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini. La manifestazione, organizzata dall´ASD Atletica Mazara, con la collaborazione della Fidal e con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, è inserita nel calendario nazionale FIDAL livello Bronze.



Sui 21,097 Km. di un percorso cittadino da ripetersi 3 volte con partenza ed arrivo nel Lungomare Mazzini, si assegneranno anche i titoli regionali Master di Maratonina individuali e a squadre. In programma domenica, pure, la Vivi Mazara sui 7 Km. e sempre sulla stessa distanza, una Walkathon non competitiva a fine ludico motorio.



Nel 2023 fu il maltese Andrew Grech a vincere in 1:13:51 precedendo il connazionale Christian Micallef, secondo con il tempo di 1:14:39. “Quest’anno il pronostico è ancora più incerto – ha sottolineato l’organizzatore della XV Half Marathon Mazara, Salvatore Piccione, presidente dell’Asd Atletica Mazara – c’è un entusiasmo crescente per una gara che ha il privilegio di sfruttare un percorso spettacolare a ridosso del mare. Sono iscritti atleti provenienti da tutta la Sicilia, stimolati anche dall’obiettivo di lottare per il titolo regionale assoluto Master”.



I partecipanti domenica dovranno presentarsi alle ore 8, mentre la partenza è fissata per le 9:30 in corrispondenza della scalinata di Piazza Mokarta. La consegna dei pettorali è in programma sabato 30 novembre, nell’info point in Piazza Mokarta e il giorno della gara dalle 07:30 alle 08:30, nell’area partenza.





La XV Half Marathon Mazara sarà decisiva per il successo finale nel Running Sicily-Trofeo Mini. Dopo 4 prove, tra le donne guida la classifica a squadre la Trinacria Palermo davanti alle maltesi dell’Evolve Endurance club e alla Palermo Running, mentre tra gli uomini è in testa l’Evolve Endurance che precede la Sicilia Running Team ed il Team David. (nr)