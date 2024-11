Inserita in Politica il 28/11/2024 da Patrizia Carcagno Il sindaco Giuseppe Fausto si congratula con Emanuela Magaddino, eletta vicepresidente del Distretto Turistico Sicilia occidentale – «Congratulazioni ad Emanuela Magaddino, eletta vicepresidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale. L’elezione unanime alla vicepresidenza dell’importante organismo è motivo di soddisfazione per Castellammare del Golfo che si riconferma in carica, non solo nel Consiglio di amministrazione e nel comitato tecnico, ma anche nel ruolo di vicepresidente che, prima di Emanuela Magaddino fu ricoperto da un altro nostro concittadino, il compianto Gregory Bongiorno».

Lo fa presente il sindaco Giuseppe Fausto poiché Emanuela Magaddino, presidente dell’associazione albergatori Castellammare-Scopello è stata eletta all’unanimità vicepresidente del Distretto Turistico Sicilia occidentale, nel corso del rinnovo del consiglio di amministrazione della fondazione svoltosi nell’aula consiliare del Comune di Gibellina.

«Castellammare del Golfo mantiene un ruolo di primo piano all’interno dell’organismo strategico per il settore turistico -afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. Il Distretto si appresta ad affrontare importanti ambiti di intervento e già la trasformazione da DMO in DMC rende sempre più concreta la strategia avviata che mira al salto di qualità per il settore turistico territoriale. Siamo certi che l’impegno della riconfermata presidente Rosaria D’Ali, alla quale porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, con la collaborazione della nostra vicepresidente Emanuela Magaddino, nei prossimi tre anni possano portare al raggiungimento degli obiettivi, cooperando con gli enti coinvolti per una rete territoriale davvero unita, identitaria e strategica»

Il consiglio di amministrazione, secondo le norme statutarie della Fondazione, prevede la partecipazione dei rappresentanti di sei Comuni soci fondatori, due componenti in rappresentanza dei soci privati, un rappresentante di Sicindustria e un partner strategico. La vicepresidente è affidata a un componente dei soci privati