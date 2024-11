Inserita in Cronaca il 27/11/2024 da Patrizia Carcagno ESERCITAZONE DI SECURITY ED ANTINCENDIO NEL PORTO DI TRAPANI Nella giornata di oggi 27 novembre si è svolta presso la banchina Isolella del porto

di Trapani un´esercitazione complessa di security ed antincendio alla quale hanno

partecipato, sotto il coordinamento della sala operativa della Capitaneria di porto

Trapani, uomini e mezzi della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della

Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della locale Autorità di Sistema Portuale

nonché tutti i servizi tecnico-nautici (piloti, rimorchiatori ed ormeggiatori).

Scopo dell´esercitazione è stato inizialmente quello di verificare la prontezza e

l´efficacia delle misure di port security con lo scopo di prevenire atti illeciti nei

confronti delle strutture portuali e, successivamente, anche di verificare la

prontezza degli operatori nel gestire un incendio in area portuale.

In particolare, alle ore 10.00 circa perveniva alla sala operativa della Guardia

Costiera di Trapani una segnalazione circa la presenza di un container in fiamme

presso la banchina Isolella del porto di Trapani appena sbarcato dalla MN Msc

Amihan F.

Conseguentemente, venivano attivate tutte le procedure di emergenza in materia di

antincendio e security portuale tese a verificare la prontezza e le capacità di

intervento di uomini e mezzi destinati alla sicurezza degli impianti portuali, come

previsto dalla vigente normativa europea e nazionale.

COMUNICATOSTAMPA

CAPITANERIA DI PORTO

GUARDIA COSTIERA

TRAPANI

Rientrata l´emergenza, il terminal e la nave continuavano nelle previste attività

lavorative, con il ritorno all´ordinario livello di security.

Il momento addestrativo, come quello odierno, è un´opportunità fondamentale per

valutare, perfezionare e consolidare la tempestività e la preparazione di tutta la

macchina organizzativa messa in moto al fine di gestire le eventuali emergenze ed

il coordinamento degli Enti/organizzazioni che sono chiamati ad intervenire a vario

titolo