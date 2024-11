Inserita in Tempo libero il 27/11/2024 da Patrizia Carcagno Natale è… Concorso Nazionale di Disegno per Bambini: Aperte le Iscrizioni alla V Edizione L’associazione “Il nome è…” è lieta di annunciare l’apertura ufficiale della V edizione di Natale è…”, il concorso nazionale di disegno dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Quest’anno il tema scelto è “Acqua”, elemento essenziale per la vita, fonte di ispirazione e simbolo di rinascita.

Un appuntamento imperdibile per stimolare la creatività dei più piccoli e offrire alle famiglie un’occasione per condividere momenti speciali.

Premi Straordinari per i Giovani Artisti

Il vincitore assoluto riceverà una bicicletta offerta da Professionecasa Talsano (TA) e un voucher per un long weekend presso Palazzo della Torre, dimora di charme a Peschici, da condividere con i propri genitori. Il secondo e il terzo classificato saranno premiati con libri educativi e creativi, contribuendo così a coltivare il talento dei piccoli partecipanti.

Un’Iniziativa Che Unisce Creatività, Famiglia e Solidarietà

Lanciata in un anno di limitazioni per tutti, l’associazione “Il nome è…” ha creato “Natale è…” per donare un sorriso e valorizzare i bambini, rendendoli protagonisti delle festività. L’evento ha riscosso un forte plauso negli anni, con città come Catania, Treviso, Pescara e Roma che hanno visto trionfare i vincitori delle passate edizioni.

La giovane Alessia Acinapura, vincitrice della IV edizione, sarà la testimonial ufficiale di quest’anno. A soli 7 anni, Alessia ha dimostrato come il talento e la creatività possano accendere l’entusiasmo e l’autostima nei bambini.

Un Tema Universale: L’Acqua

Il tema scelto per questa edizione, “Acqua”, invita i bambini a riflettere sull’importanza di questa risorsa preziosa, stimolando la loro immaginazione e sensibilità verso l’ambiente.

Come Partecipare

Le iscrizioni sono aperte dal 24 novembre al 31 dicembre 2024. Per partecipare, è sufficiente inviare il disegno ispirato al tema, seguendo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale dell’associazione: www.ilnomee.it .

Una Giuria d’Eccellenza

Anche quest’anno, i disegni saranno valutati da una giuria di esperti composta da:

- Paramananda Francesco Russo www.francescorusso.com , Presidente e artista;

- Siri Shakti Elena De Benedictis, restauratrice;

- Lila Lhara Lamberti, pittrice.

Un Piccolo Gesto per un Grande Impatto

L’associazione *“Il nome è…” si impegna a sostenere bambini con famiglie in difficoltà. Partecipare è un modo per contribuire, ma è possibile fare ancora di più: Destina il tuo 5x1000 all’associazione “Il nome è…” utilizzando il codice fiscale 90253640735 nella tua dichiarazione dei redditi.

Grazie ai Nostri Partner

L’evento è reso possibile grazie al prezioso supporto di:

- Professionecasa Talsano (TA), donatrice della bicicletta;

- Palazzo della Torre, Peschici, che offre il voucher weekend;

- Alessia Boccanfuso - Social Media Manager di Taranto- www.alessiaboccanfuso.com, per i premi librari;

- Elia Susco – www.eliasusco.com e Ludicom – www.ludicom.it, sostenitori tecnici foto e video;

- www.tarantobuonasera.it - www.antennasud.com - www.bluradio.net , media partner giornale, TV e radio, che diffondono il messaggio dell’evento

Natale è… Un’occasione per Sognare e Crescere

Un disegno, un sogno e un messaggio di speranza per un futuro migliore. Invitiamo tutte le famiglie a condividere questa iniziativa e incoraggiare i propri piccoli artisti a partecipare.

Per maggiori dettagli, segui l’associazione sui social e visita il sito ufficiale.